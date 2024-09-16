ÅÌÊâ¤Ç³¹¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÁëÊÕ¤Ë¤¿¤¿¤º¤àÇ¤ò°¦¤Ç¤ë¡ØÇ´Ñ»¡¥Ä¥¢ー¡Ù¤¬Âç¿Íµ¤¤Ë¡ªÊÆ¹ñ
ÁëÊÕ¤ÎÇ¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¥Ä¥¢ー
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
John Edwards¤µ¤ó¤¬ÊÆ¹ñ¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤Î¸Å¤¯¤«¤é¤¢¤ë³¹ÊÂ¤ß¤Ç¡ÖÇ¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¥Ä¥¢ー¡×¤ò¤ä¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢2017Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢¤³¤Î¡ÖMinnesota Cat Tour¡×¤ÏËèÇ¯6·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢²¿É´¿Í¤â¤Î»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ëÃÏ¸µ¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¿·¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï500¿Í°Ê¾å¤ÎÇ¹¥¤¤¬»²²Ã¤·¡¢20¥õ½ê¤òË¬¤ì¤ÆÇ¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤äÁ´ÊÆ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ä¥¢ー¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¥¢¥Ñー¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¿Í¸ýÌ©½¸ÃÏ°è¤Ç¤¹¡£1890Ç¯Âå¤«¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿²È¤Ê¤É¡¢Îò»ËÅª¤Ê·úÊª¤ä·úÃÛÊª¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÃÏ¶è¤Ç¤¹¡£Îò»ËÅª¤Ê·úÃÛÊª¤ò¤á¤°¤ë¥Ä¥¢ー¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢·úÊª¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ëÇ¤ò¸«¤ë¥Ä¥¢ー¤ò¤·¤¿¤é¤É¤¦¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈà¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö¿Í¡¹¤¬¤³¤Î¶á½ê¤òÊâ¤²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÁëÊÕ¤Ë¤¤¤ëÇ¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾®µ¬ÌÏ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Î¿ôÇ¯´Ö¤Ï»²²Ã¼Ô¤â20¿ÍÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤ÎÇ¤â»öÁ°¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÁë¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿Ç¤À¤±¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£2019Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¤è¤¦¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈJohn¤µ¤ó¡£
500¿Í¤¬½¸¤Þ¤ëÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¤·¤«¤·2019Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ä¥¢ー¤Ï¡Ö²¿É´¿Í¤â¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¡¢ËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤«¤é¤Ï¤É¤ó¤É¤óÂçµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£½»Ì±¤Ï»ô¤¤Ç¤òÁëÊÕ¤ËÎ©¤¿¤»¡¢¿Í¡¹¤Ï¤½¤¦¤·¤¿Ç¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÄ«¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Î¿·Ê¹µ»ö¤Ë¤âÂ¿¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢µ¬ÌÏ¤¬³ÈÂç¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Íè¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤Ä¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¾éÃÌ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀª¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²°³°¤Ç°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤Î¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡£¶á½ê¤ÎÄÌ¤ê¤òÃÄÂÎ¤ÇÎý¤êÊâ¤¯¤Î¤Ï¡¢ËâË¡¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¹¡×
¡ÖÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£Îò»ËÅª¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢½»Ì±¤â°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ëº£Ç¯¤Ï¡¢¶á¤¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë³¹Ï©¤ÎºÆ³«È¯¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤ò¤è¤êÊâ¤¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Î¼«¼£ÂÎ¤âÆ»Ï©¤ò°ÂÁ´¤Ë¤¹¤ëÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬´ÎÍ×¤Ç¤¹¡×
ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¡¹¤È½àÈ÷Ãæ
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¤³¤Î¥Ä¥¢ー¤Ë»É·ã¤µ¤ì¤Æ¡¢Á´ÊÆ¤Î³ÆÃÏ¤ÇÆ±ÍÍ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿½¤·½Ð¤âÍè¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖSNS¤ä¥áー¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´ë²è¤·¤¿¤é¤è¤¤¤«¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¹ñÆâ¤ÎÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¤âÇ¥Ä¥¢ー¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î±É¸÷¤òÃ¥¤¦¤Û¤ÉÂçµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¤³¤³¤¬È¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
ÍèÇ¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ëè²ó¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤Ç¤âÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÇ¤Î¿ô¤¬½½Ê¬¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯ÅÐÏ¿¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤óÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡×¤ÈÏÃ¤¹John¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ¡§Minnesota Man Starts Cat Tour in His Historic Neighborhood as a Joke. Now, Hundreds Show Up Every Year (Exclusive)¡¡