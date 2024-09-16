¥í¥Ã¥Æ¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¡½é´í¸±µåÂà¾ì¡Ä»î¹ç¤âÇÔ¤ìÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À´°Á´¾ÃÌÇ
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥í¥Ã¥Æ1¡½7À¾Éð¡Ê2024Ç¯9·î15Æü¡¡¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡Ë
¡¡ËÜÍè¤Î»Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ä¾µå¤ÏºÇÂ®158¥¥í»ß¤Þ¤ê¤Ç¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤âÈ´¤±¤ë¡£¥í¥Ã¥Æ¡¦º´¡¹ÌÚ¤Ï¤³¤ÎÌë¤â¡ÖÎáÏÂ¤Î²øÊª¡×¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ºÇ¸å¤ÏÈ´¤±¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¹ßÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1¡½3¤Î7²ó¡£ÀèÆ¬¡¦ÌîÂ¼Âç¤Ø¤Î139¥¥í¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬Æ¬Éô¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£µÈ°æ´ÆÆÄ¤ÏÄ¹°æ¸ù°ìµå¿³¤Ë¡ÖÊÑ²½µå¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÈ½ÃÇ´ð½à¤Î³ÎÇ§¤òµá¤á¤¿¡×¤¬¡¢¥×¥í½é¤Î´í¸±µåÂà¾ì¡£»àµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢»°¿¶¤¬4¸Ä¤È¾¯¤Ê¤¯½øÈ×¤Ë¼ºÅÀ¤·¤¿ÅêµåÆâÍÆ¤Ë¡Ö»°¿¶¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤¿Í×°ø¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥ä¥ó¥°GM¤é¥á¥¸¥ã¡¼6µåÃÄ¤¬»ë»¡¤¹¤ëÃæ¤Ç5ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬´°Á´¾ÃÌÇ¡£»Ä¤ê13»î¹ç¤ÇÅÐÈÄ¤Î¸«¹þ¤ß¤Ï¤¢¤È2»î¹ç¤Ç¡¢¸½ºß8¾¡¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï½é¤Î2·å¾¡Íø¤Ø¸å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡¡Ê½©Â¼¡¡À¿¿Í¡Ë