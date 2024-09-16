ºå¿À¡¦²¬ÅÄ´ÆÆÄ¡¡¿³È½¤ÎÈ½Äê¤ËÉÔËþ´é¡Ö¤¢¤ì¤·¤«¤·¡¢¥¢¥¦¥È¤«¡©Æó¤Ä¤È¤â¡×¡¡¼·²ó¤Ë¤ÏÈ½ÄêÊ¤¤ê¥¹¥¿¥ó¥ÉÁûÁ³
¡¡¡Öºå¿À£²¡Ý£±¥ä¥¯¥ë¥È¡×¡Ê£±£µÆü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¿³È½¤ÎÈ½Äê¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤ì¤·¤«¤·¡¢¥¢¥¦¥È¤«¡©Æó¤Ä¤È¤â¤Ê¤¢¡×¡£°ì¤ÄÌÜ¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï£²¡Ý£±¤Î»°²ó¤À¡££±»à°ìÎÝ¤«¤é¶áËÜ¤¬ÆóÅð¤ò´º¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢È½Äê¤Ï¥¢¥¦¥È¡£¶áËÜ¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤â¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¤¬¡¢È½Äê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¥Ù¥ó¥Á¤Çº¤ÏÇ´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Æó¤ÄÌÜ¤Ï¼·²ó¤À¡££±»àÆóÎÝ¤«¤éÁ°Àî¤Î±¦Á°ÂÇ¤ÇÂç»³¤¬ËÜÎÝ¤ØÆÍÆþ¡£¥»¡¼¥Õ¤ÎÈ½Äê¤ËÂç´¿À¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤¬¡¢¹âÄÅ´ÆÆÄ¤¬¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¡£¾ìÆâ¤Ë¤Ï¥ê¥×¥ì¡¼±ÇÁü¤¬²¿ÅÙ¤âÎ®¤ì¡¢Âç»³¤Îº¸¼ê¤¬Êá¼ê¡¦Æâ»³¤Î¥¿¥Ã¥Á¤è¤êÀè¤Ë¥Ù¡¼¥¹¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¡£ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ÏÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥¦¥È¤ËÈ½Äê¤¬Ê¤¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¸«¤Æ¤ë¤«¤é¤Ê¤¢¡£ÉáÄÌ¤Ë¸«¤¿¤é¥»¡¼¥Õ¤È»×¤¦¤±¤É¤Ê¤¢¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Æ¤¤¤¿¡£