モンツァvsインテル スタメン発表
[9.15 セリエA第4節](U-Power Stadium)
※27:45開始
<出場メンバー>
[モンツァ]
先発
GK 30 ステファノ・トゥラーティ
DF 4 アルマンド・イッツォ
DF 22 パブロ・マリ
DF 44 アンドレア・カルボーニ
MF 10 ジャンルカ・カプラーリ
MF 13 ペドロ・ペレイラ
MF 14 ダニエル・マルディーニ
MF 32 マッテオ・ペッシーナ
MF 38 ワレン・ボンド
MF 77 ギオルゴス・キリアコプロス
FW 11 ミラン・ジュリッチ
控え
GK 21 S. Pizzignacco
GK 69 A. Mazza
DF 5 ルカ・カルディローラ
DF 33 ダニーロ・ダンブロージオ
MF 12 ステファノ・センシ
MF 27 マッティア・バローティ
MF 42 アレッサンドロ ビアンコ
FW 20 オマリ フォーソン
FW 24 ミルコ・マリッチ
FW 37 アンドレア・ペターニャ
FW 47 ダニー・モッタ
監督
アレッサンドロ ネスタ
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 30 カルロス・アウグスト
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
MF 36 マッテオ・ダルミアン
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 2 デンゼル・ダンフリース
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 31 Y. Bisseck
DF 42 T. Palacios
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 23 ニコロ・バレッラ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 11 ホアキン・コレア
FW 99 メフディ タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
※27:45開始
<出場メンバー>
[モンツァ]
先発
GK 30 ステファノ・トゥラーティ
DF 4 アルマンド・イッツォ
DF 22 パブロ・マリ
DF 44 アンドレア・カルボーニ
MF 10 ジャンルカ・カプラーリ
MF 13 ペドロ・ペレイラ
MF 14 ダニエル・マルディーニ
MF 32 マッテオ・ペッシーナ
MF 38 ワレン・ボンド
MF 77 ギオルゴス・キリアコプロス
控え
GK 21 S. Pizzignacco
GK 69 A. Mazza
DF 5 ルカ・カルディローラ
DF 33 ダニーロ・ダンブロージオ
MF 12 ステファノ・センシ
MF 27 マッティア・バローティ
MF 42 アレッサンドロ ビアンコ
FW 20 オマリ フォーソン
FW 24 ミルコ・マリッチ
FW 37 アンドレア・ペターニャ
FW 47 ダニー・モッタ
監督
アレッサンドロ ネスタ
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 30 カルロス・アウグスト
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
MF 36 マッテオ・ダルミアン
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 2 デンゼル・ダンフリース
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 31 Y. Bisseck
DF 42 T. Palacios
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 23 ニコロ・バレッラ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 11 ホアキン・コレア
FW 99 メフディ タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります