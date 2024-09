[9.15 リーグアン第4節 ナント 1-2 スタッド・ランス] スタッド・ランス は15日にリーグアン第4節のナント戦を行い、2-1で勝利して2連勝を飾った。日本代表のFW伊東純也は先発出場した一方、FW中村敬斗はベンチスタート。中村はシーズンを跨いでリーグ戦10試合ぶりの途中出場となる中で決勝ゴールを奪った。伊東は右ウイングに入りながら中に切り込むプレーでゴールに迫るも、シュートを打つまでには至らない。すると前半28分、スタッド・ランスはナントのMFドウグラス・アウグストに決められて失点。開幕から4試合連続で先制点を奪われた。

Ito assists Nakamura to give Reims the lead in the 91st minute pic.twitter.com/tL94HzZqIb