茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、東京都で最大震度2の地震 茨城県・土浦市、つくば市、筑西市、稲敷市
16日午前1時51分ごろ、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、東京都で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、茨城県の土浦市、つくば市、筑西市、稲敷市、かすみがうら市、それに桜川市、栃木県の栃木市と壬生町、群馬県の大泉町、千葉県の白井市、東京都の小平市です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□茨城県
土浦市 つくば市 筑西市
稲敷市 かすみがうら市 桜川市
□栃木県
栃木市 壬生町
□群馬県
大泉町
□千葉県
白井市
□東京都
小平市
■震度1
□茨城県
茨城古河市 石岡市 結城市
龍ケ崎市 下妻市 常総市
取手市 牛久市 茨城鹿嶋市
守谷市 坂東市 鉾田市
つくばみらい市 美浦村 阿見町
五霞町 利根町 水戸市
笠間市 常陸大宮市 小美玉市
茨城町 城里町
□栃木県
宇都宮市 足利市 佐野市
小山市 真岡市 下野市
益子町 茂木町 芳賀町
日光市
□群馬県
桐生市 渋川市 板倉町
千代田町 邑楽町
□千葉県
千葉花見川区 千葉緑区 千葉美浜区
市川市 松戸市 野田市
成田市 習志野市 柏市
八千代市 鎌ケ谷市 浦安市
印西市 栄町 山武市
□東京都
調布市 東大和市 西東京市
東京千代田区 東京文京区 東京墨田区
東京江東区 東京大田区 東京世田谷区
東京渋谷区 東京荒川区 東京板橋区
東京練馬区 東京足立区 東京江戸川区
□埼玉県
加須市 東松山市 羽生市
久喜市 さいたま西区 さいたま北区
さいたま大宮区 さいたま見沼区 さいたま中央区
さいたま浦和区 さいたま南区 さいたま緑区
川口市 春日部市 上尾市
越谷市 蕨市 八潮市
富士見市 三郷市 幸手市
吉川市 白岡市 宮代町
□神奈川県
横浜神奈川区 横浜中区 横浜港北区
□静岡県
東伊豆町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。