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16日午前1時51分ごろ、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、東京都で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、茨城県の土浦市、つくば市、筑西市、稲敷市、かすみがうら市、それに桜川市、栃木県の栃木市と壬生町、群馬県の大泉町、千葉県の白井市、東京都の小平市です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□茨城県
土浦市　つくば市　筑西市
稲敷市　かすみがうら市　桜川市

□栃木県
栃木市　壬生町

□群馬県
大泉町

□千葉県
白井市

□東京都
小平市

■震度1
□茨城県
茨城古河市　石岡市　結城市
龍ケ崎市　下妻市　常総市
取手市　牛久市　茨城鹿嶋市
守谷市　坂東市　鉾田市
つくばみらい市　美浦村　阿見町
五霞町　利根町　水戸市
笠間市　常陸大宮市　小美玉市
茨城町　城里町

□栃木県
宇都宮市　足利市　佐野市
小山市　真岡市　下野市
益子町　茂木町　芳賀町
日光市

□群馬県
桐生市　渋川市　板倉町
千代田町　邑楽町

□千葉県
千葉花見川区　千葉緑区　千葉美浜区
市川市　松戸市　野田市
成田市　習志野市　柏市
八千代市　鎌ケ谷市　浦安市
印西市　栄町　山武市

□東京都
調布市　東大和市　西東京市
東京千代田区　東京文京区　東京墨田区
東京江東区　東京大田区　東京世田谷区
東京渋谷区　東京荒川区　東京板橋区
東京練馬区　東京足立区　東京江戸川区

□埼玉県
加須市　東松山市　羽生市
久喜市　さいたま西区　さいたま北区
さいたま大宮区　さいたま見沼区　さいたま中央区
さいたま浦和区　さいたま南区　さいたま緑区
川口市　春日部市　上尾市
越谷市　蕨市　八潮市
富士見市　三郷市　幸手市
吉川市　白岡市　宮代町

□神奈川県
横浜神奈川区　横浜中区　横浜港北区

□静岡県
東伊豆町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。