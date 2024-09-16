16日午前1時51分ごろ、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、東京都で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、茨城県の土浦市、つくば市、筑西市、稲敷市、かすみがうら市、それに桜川市、栃木県の栃木市と壬生町、群馬県の大泉町、千葉県の白井市、東京都の小平市です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□茨城県

土浦市 つくば市 筑西市

稲敷市 かすみがうら市 桜川市



□栃木県

栃木市 壬生町



□群馬県

大泉町



□千葉県

白井市



□東京都

小平市

■震度1

□茨城県

茨城古河市 石岡市 結城市

龍ケ崎市 下妻市 常総市

取手市 牛久市 茨城鹿嶋市

守谷市 坂東市 鉾田市

つくばみらい市 美浦村 阿見町

五霞町 利根町 水戸市

笠間市 常陸大宮市 小美玉市

茨城町 城里町



□栃木県

宇都宮市 足利市 佐野市

小山市 真岡市 下野市

益子町 茂木町 芳賀町

日光市



□群馬県

桐生市 渋川市 板倉町

千代田町 邑楽町



□千葉県

千葉花見川区 千葉緑区 千葉美浜区

市川市 松戸市 野田市

成田市 習志野市 柏市

八千代市 鎌ケ谷市 浦安市

印西市 栄町 山武市



□東京都

調布市 東大和市 西東京市

東京千代田区 東京文京区 東京墨田区

東京江東区 東京大田区 東京世田谷区

東京渋谷区 東京荒川区 東京板橋区

東京練馬区 東京足立区 東京江戸川区



□埼玉県

加須市 東松山市 羽生市

久喜市 さいたま西区 さいたま北区

さいたま大宮区 さいたま見沼区 さいたま中央区

さいたま浦和区 さいたま南区 さいたま緑区

川口市 春日部市 上尾市

越谷市 蕨市 八潮市

富士見市 三郷市 幸手市

吉川市 白岡市 宮代町



□神奈川県

横浜神奈川区 横浜中区 横浜港北区



□静岡県

東伊豆町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。