【SANRIO CHARACTERS BABY FRIENDS】9月16日 発売価格:396円

バンダイは、食玩「SANRIO CHARACTERS BABY FRIENDS」を9月16日に発売する。価格は396円。

フレンズシリーズより、ゆらゆら揺れるゆりかご付のBABYシリーズが新登場する。ゆりかごと本体は取り外せる仕様となっている。また、食玩オリジナルで、BABYエンジェルのデザインが描き起こされている。ラインナップは、マイメロディやクロミ、ハンギョドン、シナモロールなど全8種。

「SANRIO CHARACTERS BABY FRIENDS」

・彩色済ソフビ人形(全8種)

1.マイメロディ

2.クロミ

3.ハローキティ

4.シナモロール

5.ポムポムプリン

6.ポチャッコ

7.ハンギョドン

8.タキシードサム

・ガム(ソーダ味)1個

(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L648869

※発売日は流通により前後する場合があります。