(撮影=Masahiro Yamada)

ONE OK ROCKが9月14、15日、ワールドツアー『ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR』を味の素スタジアムからスタートした。

【写真】ONE OK ROCK、味の素スタジアムでのライブの模様

今回、アジアはスタジアム会場、北米・ヨーロッパはアリーナ会場と、過去最大規模のワールドツアーになっており、これまで数多くの海外ライブを積み重ねてきたONE OK ROCKにとっても大きな挑戦であり、日本のロックバンドがこれほどの規模でワールドツアーツアーを回るのは前人未到の快挙となる。

そんな彼らのツアーを盛大に祝福するような秋晴れが広がる味の素スタジアム。集まったファンの大きな期待が一気に歓声へと変わりライブがスタート。映画『キングダム 大将軍の帰還』主題歌となる最新シングル「Delusion:All」のパフォーマンスから、久々のパフォーマンスとなる楽曲まで会心のライブで会場が熱狂の渦となった。また、仮想現実のONE OK ROCKアバターが大型モニターに登場し、現実世界のONE OK ROCKと対談する微笑ましい一幕もあった。

ライブのMCでTakaは、「これからONE OK ROCK史上最大規模のツアーを回ってきます。世界を回るONE OK ROCKだからこそ、やらないといけないことをやります。世界と日本の平和を目掛けて行きます」と力強く語った。アンコールではアルバムに収録する新曲の初披露もあり、ライブの模様を収めて映像にするという嬉しいサプライズもあった。集まったファンが一体となり歓声と拍手が鳴り止まない中、最後の曲のパフォーマンスが終わると盛大な花火と共にフィナーレを迎えた。

自身最大規模のワールドツアーのスタートを切ったONE OK ROCK。次の公演は台湾最大規模の会場で、日本人アーティスト初となる高雄国家体育場となる。これから世界中を飛び回り、各国でどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか楽しみにして頂きたい。

ライブ情報

ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR09/14 - TOKYO - AJINOMOTO STADIUM09/15 - TOKYO - AJINOMOTO STADIUM09/21 - KAOHSIUNG (高雄) - KAOHSIUNG NATIONAL STADIUM (高雄國家體育場)10/05 - DUSSELDORF - MITSUBISHI ELECTRIC HALLE10/07 - PARIS - ZENITH10/11 - LONDON - OVO ARENA WEMBLEY10/18 - TORONTO - COCA-COLA COLISEUM10/23 - LOS ANGELES - KIA FORUMツアー詳細:https://www.oneokrock.com/jp/