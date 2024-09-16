

MISAMO 『HAUTE COUTURE』 Album Trailerサムネイル

ガールズグループTWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOの３人からなるユニットMISAMOが、11月6日にリリースされるMISAMO JAPAN 2nd MINI ALBUM『HAUTE COUTURE』（オートクチュール）のAlbum Trailerを公開した。

【動画】MISAMO 『HAUTE COUTURE』 Album Trailer

『HAUTE COUTURE』は、世界に一つしかないオーダーメイド服を意味する。本Album Trailerは、職人の手で丁寧に服が作られていく過程と、独創的なスタイルを作り出していくMISAMOのストーリーを絡めた映像。映像の前半はワンテイクで撮影されており、前作『Masterpiece』で表明した高貴な魅力から更に進化。

先日、ヤンマースタジアム長居、味の素スタジアム、日産スタジアムで、計6日間の『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』公演を完走し終えたばかりのTWICE。そして、本公演で“初めて日産スタジアムで公演を行う海外女性アーティスト”として、偉業を成し遂げたTWICEからの初ユニットであるMISAMO。

昨年7月リリースの1st MINI ALBUM『Masterpiece』では、東阪で倍率15倍超のプレミアムSHOWCASEを開催、第74回NHK紅白歌合戦へMISAMOとして初出場を果たすなど、初作品から様々な記録を作り上げたMISAMOの2枚目となるオリジナルアルバムを11月6日に発売する。【MISAMO JAPAN 2nd MINI ALBUM特設サイト】2024年11月6日（水）発売https://www.twicejapan.com/feature/HAUTECOUTURE