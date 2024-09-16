ÇµÌÚºä46´äËÜÏ¡²Ã¡¢1st¼Ì¿¿½¸·èÄê ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç»£±Æ¡¦½é¿åÃå¡õ¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤â¼ýÏ¿¡ÖÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/09/16¡ÛÇµÌÚºä4´äËÜÏ¡²Ã¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡ÖÇµÌÚºä46 ´äËÜÏ¡²Ã1st¼Ì¿¿½¸¡Ê¢¨¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë¡×¡ÊÃÝ½ñË¼¡Ë¤¬¡¢11·î19Æü¤ËÈ¯Çä·èÄê¡£ËÜ¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¼Ì¿¿½¸¤Î¸«¤É¤³¤í¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´äËÜÏ¡²Ã¡Ö´ñÁÛÅ·³°¤Î¥Ç¥«¤µ¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¼Â²È
Æ±¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢ÀÖÆ»¤Ë¤Û¤É¶á¤¤¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£ ÂçÅÔ»Ô¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅìÍÎ¤ÎÊõÀÐ¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥Ú¥Ê¥óÅç¤ä¥ì¥È¥í¥à¡¼¥É¤Ç¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÀ¤³¦°ä»ºÅÔ»Ô¥Þ¥é¥Ã¥«¤ò¼þÍ·¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÁÇ´é¤«¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¾Ð´é¡¢Åö½é¤Î¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë20ºÐ¤Î½÷À¤é¤·¤¤Âç¿Í¤Î´é¤Ä¤¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÉ½¾ð¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ó¡¼¥Á¤ä¥×¡¼¥ë¤ò¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤·¡¢½é¤á¤Æ¤Î¿åÃå¥·¡¼¥ó¡¦¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¡¼¥ó¤Ë¤âÄ©Àï¡£Ñ³¤²¤Ê¥à¡¼¥É¤«¤é»×¤ï¤º¥É¥¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë°ìÌÌ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¾ðÊó²ò¶Ø¤ÈÆ±»þ¤Ë¼Ì¿¿½¸¸ø¼°X¡Ê@renka_1stphoto¡Ë¤â³«Àß¡£´äËÜ¤«¤é¤ÎÆ°²è¥³¥á¥ó¥È¤ä¥·¡¼¥º¥Ê¥ë¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¿ï»þ¹¹¿·¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¼Ì¿¿½¸·èÄê¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢´äËÜ¤Ï¡Ö12ºÐ¤ÇÇµÌÚºä46¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é8Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Îº¢¤Ï¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤¹¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢20ºÐ¤òÀáÌÜ¤Ë1st ¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÂç¿Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤âÌµ¼Ùµ¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¡¢ÍßÄ¥¤ê¤ËÁ´ÉôµÍ¤á¹þ¤ó¤À°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¤¤í¤ó¤Ê»ä¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
´äËÜ¤Ï3´üÀ¸¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯¾¯¤Î12ºÐ¤Ç²ÃÆþ¡£Ëå¥¥ã¥é¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÈôÌö¡£ÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤È¡È¤ì¤ó¤¿¤ó¡É¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚPOINT1¡§Îï¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëßÚÎö¡Û
»×¤ï¤º¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤Îï¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Á´ÊÔÄÌ¤·¤ÆßÚÎö¡£Î¹¤Î¥à¡¼¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ª¥·¥ã¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤Þ¤Ç¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡ÚPOINT2¡§¡È¤ì¤ó¤¿¤ó¡É¤¬³ð¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Â¸½¡Û
´Ñ¸÷¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤È»¶Êâ¤·¤¿¤ê¡¢ÉáÃÊ¤«¤é°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤ê¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥É¥ì¥¹¡ß¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤ª¤á¤«¤·¤·¤¿¤ê¡ÄËÜ¿Í¤¬¼Ì¿¿½¸¤òºî¤ë¤Ê¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼Â¸½¡£¥¥å¡¼¥È¤Ê¡È¤â¤°¤â¤°¡É¥·¡¼¥ó¤â¼ý¤á¤¿¡£
¡ÚPOINT3¡§½é¤Î¿åÃå¥·¡¼¥ó¤ËÄ©Àï¡Û
¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥×¡¼¥ë¤ä¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤¬¸Ø¤ëÇò¤¤º½ÉÍ¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Ç¿åÃå¥·¡¼¥ó¤òÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤Ê¤¤¤Ò¤È²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¡£ÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¤«¤éÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤´é¤Ä¤¤Þ¤Ç¡¢É½¾ð¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âÂ¿ºÌ¡£
¡ÚPOINT4¡§½é¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¡¼¥ó¤â¼ýÏ¿¡Û
½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¡¼¥ó¤â¼ýÏ¿¡£Ñ³¤²¤Ê¥à¡¼¥É¤«¤é»×¤ï¤º¥É¥¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡ÈÅÁÀâ¡Éµé¡£
¡ÚPOINT5¡§¥Ç¥Ó¥å¡¼8¼þÇ¯¤Îº£¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë¡Û
²ÈÂ²¤Î´«¤á¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î»²²Ã¤ò·è¤á¤¿¤¢¤ÎÆü¤«¤é¡¢ÇµÌÚºä46 ¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¸½ºßÃÏ¤ò¡¢20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½¤Î»ëÅÀ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¸ì¤ë¡¢¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼ýÏ¿¡£²ÃÆþÅö»þ¤«¤é±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÇÈà½÷¤ò¡È¸«¤Ä¤±¤¿¡É¿Í¤â¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´äËÜÏ¡²Ã¡Ö´ñÁÛÅ·³°¤Î¥Ç¥«¤µ¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¼Â²È
¢¡´äËÜÏ¡²Ã¡¢1st¼Ì¿¿½¸È¯Çä·èÄê
Æ±¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢ÀÖÆ»¤Ë¤Û¤É¶á¤¤¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£ ÂçÅÔ»Ô¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅìÍÎ¤ÎÊõÀÐ¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥Ú¥Ê¥óÅç¤ä¥ì¥È¥í¥à¡¼¥É¤Ç¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÀ¤³¦°ä»ºÅÔ»Ô¥Þ¥é¥Ã¥«¤ò¼þÍ·¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÁÇ´é¤«¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¾Ð´é¡¢Åö½é¤Î¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë20ºÐ¤Î½÷À¤é¤·¤¤Âç¿Í¤Î´é¤Ä¤¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÉ½¾ð¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡´äËÜÏ¡²Ã¡¢¼Ì¿¿½¸·èÄê¤Ë´î¤Ó¡ÖÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢¾ðÊó²ò¶Ø¤ÈÆ±»þ¤Ë¼Ì¿¿½¸¸ø¼°X¡Ê@renka_1stphoto¡Ë¤â³«Àß¡£´äËÜ¤«¤é¤ÎÆ°²è¥³¥á¥ó¥È¤ä¥·¡¼¥º¥Ê¥ë¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¿ï»þ¹¹¿·¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¼Ì¿¿½¸·èÄê¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢´äËÜ¤Ï¡Ö12ºÐ¤ÇÇµÌÚºä46¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é8Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Îº¢¤Ï¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤¹¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢20ºÐ¤òÀáÌÜ¤Ë1st ¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÂç¿Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤âÌµ¼Ùµ¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¡¢ÍßÄ¥¤ê¤ËÁ´ÉôµÍ¤á¹þ¤ó¤À°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¤¤í¤ó¤Ê»ä¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
´äËÜ¤Ï3´üÀ¸¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯¾¯¤Î12ºÐ¤Ç²ÃÆþ¡£Ëå¥¥ã¥é¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÈôÌö¡£ÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤È¡È¤ì¤ó¤¿¤ó¡É¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡´äËÜÏ¡²Ã1st¼Ì¿¿½¸¡¢¤ß¤É¤³¤í5¤Ä¤ÎPOINT
¡ÚPOINT1¡§Îï¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëßÚÎö¡Û
»×¤ï¤º¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤Îï¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Á´ÊÔÄÌ¤·¤ÆßÚÎö¡£Î¹¤Î¥à¡¼¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ª¥·¥ã¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤Þ¤Ç¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡ÚPOINT2¡§¡È¤ì¤ó¤¿¤ó¡É¤¬³ð¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Â¸½¡Û
´Ñ¸÷¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤È»¶Êâ¤·¤¿¤ê¡¢ÉáÃÊ¤«¤é°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤ê¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥É¥ì¥¹¡ß¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤ª¤á¤«¤·¤·¤¿¤ê¡ÄËÜ¿Í¤¬¼Ì¿¿½¸¤òºî¤ë¤Ê¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼Â¸½¡£¥¥å¡¼¥È¤Ê¡È¤â¤°¤â¤°¡É¥·¡¼¥ó¤â¼ý¤á¤¿¡£
¡ÚPOINT3¡§½é¤Î¿åÃå¥·¡¼¥ó¤ËÄ©Àï¡Û
¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥×¡¼¥ë¤ä¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤¬¸Ø¤ëÇò¤¤º½ÉÍ¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Ç¿åÃå¥·¡¼¥ó¤òÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤Ê¤¤¤Ò¤È²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¡£ÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¤«¤éÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤´é¤Ä¤¤Þ¤Ç¡¢É½¾ð¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âÂ¿ºÌ¡£
¡ÚPOINT4¡§½é¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¡¼¥ó¤â¼ýÏ¿¡Û
½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¡¼¥ó¤â¼ýÏ¿¡£Ñ³¤²¤Ê¥à¡¼¥É¤«¤é»×¤ï¤º¥É¥¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡ÈÅÁÀâ¡Éµé¡£
¡ÚPOINT5¡§¥Ç¥Ó¥å¡¼8¼þÇ¯¤Îº£¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë¡Û
²ÈÂ²¤Î´«¤á¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î»²²Ã¤ò·è¤á¤¿¤¢¤ÎÆü¤«¤é¡¢ÇµÌÚºä46 ¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¸½ºßÃÏ¤ò¡¢20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½¤Î»ëÅÀ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¸ì¤ë¡¢¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼ýÏ¿¡£²ÃÆþÅö»þ¤«¤é±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÇÈà½÷¤ò¡È¸«¤Ä¤±¤¿¡É¿Í¤â¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û