MISAMO次作アルバムタイトル『HAUTE COUTURE』を発表！ アルバムの世界観を表現したトレーラーも公開
■職人の手で丁寧に服が作られていく過程と、独創的なスタイルを作り出していくMISAMOのストーリーを絡めた映像に
TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOの3名からなるユニットMISAMO。
MISAMO JAPAN 2ndミニアルバム『HAUTE COUTURE』（オートクチュール）のAlbum Trailerが公開された。
『HAUTE COUTURE』は、世界にひとつしかないオーダーメイド服を意味する。
本Album Trailerは、職人の手で丁寧に服が作られていく過程と、独創的なスタイルを作り出していくMISAMOのストーリーを絡めた映像。
映像の前半はワンテイクで撮影されており、前作『Masterpiece』で表明した高貴な魅力からさらに進化したMISAMOの魅力に注目しよう。
リリース情報
2024.11.06 ON SALE
MINI ALBUM『HAUTE COUTURE』
ライブ情報
JAPAN LIVE TOUR 2024
11/02（土）関東
11/03（日）関東
11/16（土）関西
11/17（日）関西
『HAUTE COUTURE』特設サイト
https://www.twicejapan.com/feature/HAUTECOUTURE
TWICE JAPAN OFFICIAL SITE
http://www.twicejapan.com