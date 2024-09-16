TWICEのユニットMISAMO、日本2ndミニアルバム「HAUTE COUTURE」トレーラー映像を公開
MISAMOの日本2ndミニアルバム「HAUTE COUTURE」のAlbum Trailerが公開。「HAUTE COUTURE」は、世界に一つしかないオーダーメイド服を意味する。
本Album Trailerは、職人の手で丁寧に服が作られていく過程と、独創的なスタイルを作り出していくMISAMOのストーリーを絡めた映像。映像の前半はワンテイクで撮影されており、前作「Masterpiece」で表明した高貴な魅力から更に進化したMISAMOの魅力に注目だ。
昨年7月リリースの1stミニアルバム「Masterpiece」では、東阪で倍率15倍超のプレミアムSHOWCASEを開催、「第74回NHK紅白歌合戦」へMISAMOとして初出場を果たすなど、初作品から様々な記録を作り上げたMISAMOの待望の2枚目オリジナルアルバム発売。大きな期待が寄せられている本作品。
今後出てくるビジュアルやジャケット解禁などにも期待が高まる。
■リリース情報
日本2ndミニアルバム「HAUTE COUTURE」
2024年11月6日（水）発売
日本2ndミニアルバム「HAUTE COUTURE」特設サイト
日本2ndミニアルバム「HAUTE COUTURE」配信サイト
＜CD収録楽曲＞
全形態共通7曲＋（MINAソロ楽曲 / SANAソロ楽曲 / MOMOソロ楽曲）
※本アルバムは、CDに収録される楽曲数が形態ごとに異なります。
〇初回限定豪華盤【CD＋DVD】
品番：WPZL-32168/9
価格￥7,700（税込）
CD収録曲（全7曲収録予定）
ソロ楽曲を除く、全形態共通楽曲を収録。
DVD収録内容（予定）
1 「Masterpiece」Opening Trailer -MINA-
2 「Masterpiece」Opening Trailer -SANA-
3 「Masterpiece」Opening Trailer -MOMO-
4 「Masterpiece」Opening Trailer -MISAMO-
5 「Marshmallow」Music Video
6 「Do not touch」 Music Video
7 「HAUTE COUTURE」Jacket Shooting Making Movie
8 「HAUTE COUTURE」Jacket Self-Making Movie
※「Masterpiece」Opening TrailerはYouTubeに公開されている映像と同じ内容です。
・A4フォトスプリングノート仕様ブックレット約60p（予定）
・ボックスケース仕様
・初回限定豪華盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム2枚封入（全10種）
※集合A［1種］、ユニットA、B、C［3種］、MINA［2種］、SANA［2種］、MOMO［2種］
・シリアルペラ2枚封入
・メンバー直筆メッセージカード3枚（MINA / SANA / MOMO）
※メッセージは印刷になります。
・チェキ風ソロフォトカード3枚（MINA / SANA / MOMO）
・ロゴダイカットステッカー5枚（HAUTE COUTURE / MISAMO / MINA / SANA / MOMO）
・シーリングワックス風ステッカー1枚
・透明トレカ1枚（全4種）
※集合、MINA、SANA、MOMOからランダムで1枚封入
〇初回限定メンバーソロジャケット盤 MINA盤【CD】
品番：WPCL-13611
価格￥3,200（税込）
CD収録曲（全8曲収録予定）
全形態共通楽曲＋MINAソロ楽曲
・メンバーソロジャケット
・A5サイズビジュアルブックレット32p（予定）
・スリーブケース仕様
・メンバーソロジャケット盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入（全5種）
※集合［D］、MINA［4種］
※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤（MINA盤 / SANA盤 / MOMO盤）共通
・シリアルペラ1枚封入
・ポストカード2枚封入（集合 / MINA）
※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤（MINA盤 / SANA盤 / MOMO盤）共通
・IDカード（MINA ver.）
〇初回限定メンバーソロジャケット盤 SANA盤【CD】
品番：WPCL-13612
価格￥3,200（税込）
CD収録曲（全8曲収録予定）
全形態共通楽曲＋SANAソロ楽曲
・メンバーソロジャケット
・A5サイズビジュアルブックレット32p（予定）
・スリーブケース仕様
・メンバーソロジャケット盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入（全5種）
※集合［D］、SANA［4種］
※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤（MINA盤 / SANA盤 / MOMO盤）共通
・シリアルペラ1枚封入
・ポストカード2枚封入（集合 / SANA）
※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤（MINA盤 / SANA盤 / MOMO盤）共通
・IDカード（SANA ver.）
〇初回限定メンバーソロジャケット盤 MOMO盤【CD】
品番：WPCL-13613
価格￥3,200（税込）
CD収録曲（全8曲収録予定）
全形態共通楽曲＋MOMOソロ楽曲
・メンバーソロジャケット
・A5サイズビジュアルブックレット32p（予定）
・スリーブケース仕様
・メンバーソロジャケット盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入（全5種）
※集合［D］、MOMO［4種］
※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤（MINA盤 / SANA盤 / MOMO盤）共通
・シリアルペラ1枚封入
・ポストカード2枚封入（集合 / MOMO）
※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤（MINA盤 / SANA盤 / MOMO盤）共通
・IDカード（MOMO ver.）
〇通常盤【CD】
品番：WPCL-13614
価格￥2,600（税込）
CD収録曲（全7曲収録予定）
ソロ楽曲を除く、全形態共通楽曲を収録。
・ブックレット20p（予定）
＜初回プレスのみ＞
・通常盤、ONCE JAPAN限定盤共通セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入（全15種）
※集合B、C、D［3種］、ユニットD、E、F［3種］、MINA［3種］、SANA［3種］、MOMO［3種］
・シリアルペラ1枚封入
〇ONCE JAPAN限定盤【CD】
品番：WPCL-60082
価格￥3,600（税込）
CD収録曲（全10曲収録予定）
全形態共通楽曲＋MINAソロ楽曲＋SANAソロ楽曲＋MOMOソロ楽曲
・箔押し仕様A5サイズブックレット32p（予定）
・スリーブケース仕様
・通常盤、ONCE JAPAN限定盤共通セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム2枚封入（全15種）
※集合B、C、D［3種］、ユニットD、E、F［3種］、MINA［3種］、SANA［3種］、MOMO［3種］
・シリアルペラ2枚封入
※ONCE JAPAN限定盤はTWICEファンクラブ「ONCE JAPAN」もしくは「ONCE JAPAN MOBILE」会員の方が購入できる会員限定商品です。
■関連サイト
TWICE日本公式サイト