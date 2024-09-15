µð¿Í¡¦¥±¥é¡¼¡¡°µ´¬¤Î3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤Ç18HÌÜ¡¡¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¡Ö¥Ó¡Á¥Ð¡Á¡ª¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Á¡ª¡×¤È²ÎÀ¼¤âÈäÏª
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í6¡½3ÃæÆü¡Ê2024Ç¯9·î15Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥±¥é¡¼Åê¼ê¡Ê31¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤¬15Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Çº£µ¨46ÅÙÌÜ¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¡£Ç¤¤µ¤ì¤¿7²ó¤Î1¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë°µ´¬Åêµå¤Çº£µ¨18¥Û¡¼¥ë¥ÉÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜÏÂ¤Î8Àï¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë23¹æ¥½¥í¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿Ä¾¸å¡¢4¡½3¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¤Ë3ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£ºÇ½é¤ËÂÇÀÊ¤Ø·Þ¤¨¤¿2ÈÖ¡¦Ê¡±Ê¤ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢3ÈÖ¡¦ºÙÀî¤Ï155¥¥íÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢Á°¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¿ûÌî¤«¤é°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë4ÈÖ¡¦ÀÐÀî¹·¤âÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤Ã¤Æ¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥±¥é¡¼¤Ï¤Þ¤º¡Ö¥¢¥ê¥¬¥È¥¦¥´¥¶¥¤¥Þ¥¹¡ª¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç°ì¸À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤¬½Ð¤ëÁ°¤Ë¥«¥º¥Þ¡Ê²¬ËÜÏÂ¡Ë¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Ã¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Î¤Þ¤Þ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Î¤Þ¤Þ»°¿¶¤ò3¤Ä¼è¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ï¤º¤«1ÅÀ¡£¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡ÖºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤½¤Î1ÅÀ¤ò¼é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥±¥é¡¼¡£µ¤Ç÷¤¢¤Õ¤ì¤ëÅêµå¤¬¤½¤ÎÎ¢¤Î2ÅÀÄÉ²Ã¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖÂç»ö¤Ê»î¹ç¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Î®¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯3¤Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤Ê¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÀÜÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬Åê¤²¤ë»þ¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢º£¸å¤â¤Þ¤ÀÂç»ö¤Ê»î¹ç¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÅê¤²¤ë»þ¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ëµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤¢¤È¤ÇÆÍÁ³¡Ö¥Ó¡Á¥Ð¡Á¡ª¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Á¡ª¡×¤È²ÎÀ¼¤âÈäÏª¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤òÂç¤¤¤Ë¤ï¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£