Xiaomiは12日(現地時間)、同社が展開する「Xiaomi」ブランドの次期フラッグシップスマートフォン(スマホ)「Xiaomi 14T」シリーズのグローバル向け発表会「Xiaomi Launch September 2024」( http://s.mi.com/wdRu-Q84 )をドイツ・ベルリンにて現地時間(CEST)の2024年9月26日(木)14:00から開催するとお知らせしています。なお、日本時間(JST)では同9月26日21:00からとなり、発表会の模様はオンラインによるライブ配信も実施されます。

