トッテナムvsアーセナル スタメン発表
[9.15 プレミアリーグ第4節](Tottenham Hotspur Stadium)
※22:00開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 10 ジェームズ・マディソン
MF 21 デヤン・クルゼフスキ
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 7 ソン・フンミン
FW 19 ドミニク・ソランケ
FW 22 ブレナン・ジョンソン
控え
GK 20 フレイザー・フォスター
DF 6 ラドゥ・ドラグーシン
DF 24 ジェド・スペンス
DF 33 ベン・デイビス
MF 14 アーチー・グレイ
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 29 パペ・マタル・サール
FW 16 ティモ・ベルナー
FW 28 ウィルソン オドベール
監督
アンジェ・ポステコグルー
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
MF 5 トーマス・パーティ
MF 11 ガブリエル・マルティネッリ
MF 20 ジョルジーニョ
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 32 ネト
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 47 M. Kacurri
DF 76 A. Heaven
MF 49 M. Lewis-Skelly
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 30 ラヒーム・スターリング
FW 46 I. Kabia
監督
ミケル・アルテタ
※22:00開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 10 ジェームズ・マディソン
MF 21 デヤン・クルゼフスキ
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 19 ドミニク・ソランケ
FW 22 ブレナン・ジョンソン
控え
GK 20 フレイザー・フォスター
DF 6 ラドゥ・ドラグーシン
DF 24 ジェド・スペンス
DF 33 ベン・デイビス
MF 14 アーチー・グレイ
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 29 パペ・マタル・サール
FW 16 ティモ・ベルナー
FW 28 ウィルソン オドベール
監督
アンジェ・ポステコグルー
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
MF 5 トーマス・パーティ
MF 11 ガブリエル・マルティネッリ
MF 20 ジョルジーニョ
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 32 ネト
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 47 M. Kacurri
DF 76 A. Heaven
MF 49 M. Lewis-Skelly
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 30 ラヒーム・スターリング
FW 46 I. Kabia
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります