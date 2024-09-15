[9.15 プレミアリーグ第4節](Tottenham Hotspur Stadium)

※22:00開始

<出場メンバー>

[トッテナム]

先発

GK 1 グリエルモ・ビカーリオ

DF 13 デスティニー・ウドジェ

DF 17 クリスティアン・ロメロ

DF 23 ペドロ・ポロ

DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン

MF 10 ジェームズ・マディソン

MF 21 デヤン・クルゼフスキ

MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール

FW 7 ソン・フンミン

FW 19 ドミニク・ソランケ

FW 22 ブレナン・ジョンソン

控え

GK 20 フレイザー・フォスター

DF 6 ラドゥ・ドラグーシン

DF 24 ジェド・スペンス

DF 33 ベン・デイビス

MF 14 アーチー・グレイ

MF 15 ルーカス・ベリバル

MF 29 パペ・マタル・サール

FW 16 ティモ・ベルナー

FW 28 ウィルソン オドベール

監督

アンジェ・ポステコグルー

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン ティンバー

MF 5 トーマス・パーティ

MF 11 ガブリエル・マルティネッリ

MF 20 ジョルジーニョ

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 29 カイ・ハバーツ

控え

GK 32 ネト

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 47 M. Kacurri

DF 76 A. Heaven

MF 49 M. Lewis-Skelly

MF 53 イーサン・ヌワネリ

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 30 ラヒーム・スターリング

FW 46 I. Kabia

監督

ミケル・アルテタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります