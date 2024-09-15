chelmico¡¦Mamiko¡Ö¤Þ¤µ¤«¿ÍÁ°¤Ç²Î¤¦¤³¤È¤ò¿¦¶È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×

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¥Á¥§¥ë¥ß¥³¡¡º¸¡¦Rachel¡Ê¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡Ë¡¡1993Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£±¦¡¦Mamiko¡Ê¥Þ¥ß¥³¡Ë¡¡1996Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£NEW EP¡Øati natu ep¡Ù¤¬È¯ÇäÃæ¡£Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡Öati natu tour¡Êzansyo¡Ë¡×¤¬¸½ºß³«ºÅÃæ¡£
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