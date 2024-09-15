ÍµÈ¹°¹Ô¡¡ÂçºåËüÇî¤Îà135m¤Î²óÅ¾¤¹¤·á¤Ë¥Ë¥ä¥ê¡Ö¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¤¹¤´¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç½ª¤ï¤ê¤½¤¦¡×
¡¡ÍµÈ¹°¹Ô¤¬£±£µÆü¡¢£Ê£Æ£Î·Ï¥é¥¸¥ª¡Ö£Ó£Õ£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Ä£Ò£Å£Á£Í£Å£Ò¡×¤Ë½Ð±é¡£ÍèÇ¯£´·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ËÅÐ¾ìÍ½Äê¤Îà»Ë¾åºÇÄ¹á¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡²óÅ¾¤º¤·¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê¡×¤Ï£±£²Æü¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î½ÐÅ¹ÀâÌÀ²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤ª¤è¤½£±£³£µ¥á¡¼¥È¥ë¤Î²óÅ¾¥Ù¥ë¥È¤òÍ×¤¹¤ë¡Ö²óÅ¾¤¹¤·¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¥Ù¥ë¥È¤ÎÄ¹¤µ¤ÏÆ±¼Ò»Ë¾åºÇÄ¹¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÍµÈ¤Ï¡Ö¡ÊËüÇî¤Ï¡Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¤³¦Ãæ¤Î¤â¤Î¤¬°ì±þ¸«¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄÂ¿Ê¬¡¢¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¤¹¤´¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç½ª¤ï¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¸½¾õ¡¢ËüÇî¤ÎàÌÜ¶Ìá¤¬¤¤¤Þ¤ÀÉÔÌÀÎÆ¤Ê¤À¤±¤Ë¡Ö¡Ø²óÅ¾¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î£±£°Ç¯¸å¤°¤é¤¤¤Î´¶ÁÛ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÈéÆù¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¤°¤ê¤ó¤Ô¡¼¤¹¡¦Íî¹çÎ´¼£¤¬¡Ö³Î¤«¤Ë¤½¤ì¤°¤é¤¤¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¤¨¡×¤ÈÁê¤Å¤Á¤òÂÇ¤Ä¤È¡¢Âç¿©´Á¤ÎÍµÈ¤Ï¡ÖÁ´Éô¿©¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Î®¤ì¤Æ¤ë¤¹¤·Á´Éô¡£²¶¤¬ºÇ½é¤ÎÆþ¸ý¤ó¤È¤³¤ÇÁ´Éô¿©¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤¹¤·¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆæ¤ÎÀë¸À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤é¤Î²óÅ¾¤¹¤·¤Ç¤Î¾®¿©¤Ö¤ê¤ò¤Ê¤¸¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Þ¤¢¤È¤Ë¤«¤¯¡¢£±£³£µ¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¹¤·¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡££²£°£²£µÇ¯¤ÎÂçºåËüÇî¡¢¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£