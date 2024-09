第2位:新田真剣佑(22票)



All About ニュース編集部は4月9日〜9月3日の間、全国10〜60代の222人を対象に、『聖闘士星矢』に関するアンケートを実施しました。本記事では、「『聖闘士星矢』実写化するなら、天馬星座の星矢を演じてほしい俳優」ランキングの結果を見ていきましょう!2位は、「新田真剣佑」さんがランクイン!アクション俳優の千葉真一さんを父に持ち、本人も極真空手のロサンゼルス大会で2度優勝経験がある実力の持ち主。『仮面ライダードライブ サプライズ・フューチャー』などのアクション作品にも出演しており、近年ではNetflixの実写版『ONE PIECE』でゾロ役を演じたことでも話題を集めました。また、コメントにあった聖闘士星矢の実写版とは、2023年4月に公開されたハリウッド版『聖闘士星矢 The Beginning』のことで、新田さんは主人公の星矢に抜てきされています。

第1位:山粼賢人(25票)※「崎」はたつさき

自由回答を見ると、「すでに実写映画で演じていて様になっていたからです」(30代女性/千葉県)や「実際に、ハリウッドで演じているので」(50代男性/大阪府)など、「実際に演じているから」という意見が多数寄せられています。1位は、「山崎賢人」さんが選ばれました!2009年に10代向けファッション誌『ピチレモン』(学研プラス)でモデルとしてデビュー。2010年から俳優としても活動を開始し、2015年には『ヒロイン失格』『orange オレンジ』に出演し、翌2016年の第39回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞しました。『ジョジョの奇妙な冒険』や『ヲタクに恋は難しい』など、人気漫画の実写化作品にも積極的に出演しており、近年では古代中国の春秋戦国時代を舞台にした大ヒット漫画『キングダム』の実写版にて、主人公の信役を熱演しています。コメントを見ると、「多くのアクション作品や青春ドラマで活躍しており、星矢の持つ若さと情熱、そして仲間を思う強い心を表現できる演技力があります」(40代女性/山口県)や「歯を食いしばったシーンがよくでると思いますが、キングダム等で見慣れているので一番ピンときました」(40代男性/広島県)といった声が寄せられています。※コメントは全て原文ママですこの記事の筆者:斉藤 雄二 プロフィール新潟出身、静岡在住の元プロドラマー。ライター執筆歴は約8年。趣味は読書とフィットネスとfiat500でドライブに出かけること。最近はeSportsの試合観戦が楽しみです。メインMCを担当するPodcast番組「だいたい二畳半|ホントは面白い住まいの話」をSpotifyやApplePodcastで配信中!(文:斉藤 雄二)