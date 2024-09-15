À¾Éð¥·¡¼¥º¥ó100ÇÔ²óÈò¡ªà¤Í¤³¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤ï¤»á8²óÌÔ¹¶¤Ç°úÂà¤Î¶â»ÒÐÒ»Ê¤ËÂÇÀÊ²ó¤¹¡¡º£°æÃ£Ìé¤¬8¾¡ÌÜ
¡¡¢¡À¾Éð7¡½£±¥í¥Ã¥Æ¡Ê15Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡À¾Éð¤¬º£µ¨42¾¡ÌÜ¡£2Ê¬¤±¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£µ¨¤Î100ÇÔ²óÈò¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅðÎÝ²¦2ÅÙ¤Î¶â»ÒÐÒ»Ê¤Î°úÂà»î¹ç¤Ç¡¢¶â»ÒÐÒ¼«¿È¤â1ÈÖ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿»î¹ç¡£À¾Éð¤Ï2²ó2»à»°ÎÝ¤ÇÌîÂ¼Âç¼ù¤Î»°ÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¡£3²ó¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¡¢1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éÀ¾Àî°¦Ìé¤Îº¸Íã¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç2ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
¡¡7²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤ÎÌîÂ¼Âç¤¬Æ¬Éô¤Ë»àµå¡£¤³¤ì¤ÇÁê¼êÀèÈ¯¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬´í¸±µåÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¹¥µ¡¤ò¹¤²¡¢ÂåÂÇ·ª»³¹ª¤Î±¦Íã¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¡¢¸»ÅÄÁÔÎ¼¤Î±¦±Û¤¨3¹æ2¥é¥ó¤Ç3ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë8²ó¤Ë¤Ïº´Æ£Î¶À¤¤Î6¹æ¥½¥í¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢4¿Í¤¬½ÐÎÝ¤·¤Æ2»àËþÎÝ¤È¤·¤Æ¶â»ÒÐÒ¤ËÂÇÀÊ¤ò²ó¤·¤¿¡£±Ô¤¤Åö¤¿¤ê¤ÎÍ·Ä¾¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢5ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¤¬¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¹¥¼é¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Îº£°æÃ£Ìé¤Ï8²ó1¼ºÅÀ¤Çº£µ¨ºÇÂ¿¤Î12Ã¥»°¿¶¡£8¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£