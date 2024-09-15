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気象台は、午後9時2分に、洪水警報を那須烏山市、市貝町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】栃木県・那須烏山市、市貝町に発表

栃木県では、16日未明まで土砂災害や河川の増水に、15日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■鹿沼市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　15日夜遅くに警戒
　1時間最大雨量　30mm

■大田原市
□大雨警報
・土砂災害
　16日未明にかけて警戒
・浸水
　15日夜遅くに警戒
　1時間最大雨量　30mm

■矢板市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　15日夜遅くに警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　16日未明にかけて警戒

■さくら市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　15日夜遅くに警戒
　1時間最大雨量　30mm

■那須烏山市
□洪水警報【発表】
　16日未明にかけて警戒

■市貝町
□洪水警報【発表】
　16日未明にかけて警戒

■塩谷町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　15日夜遅くに警戒
　1時間最大雨量　30mm

■那珂川町
□大雨警報
・土砂災害
　16日未明にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　16日未明にかけて警戒