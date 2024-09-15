【洪水警報】栃木県・那須烏山市、市貝町に発表
気象台は、午後9時2分に、洪水警報を那須烏山市、市貝町に発表しました。
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栃木県では、16日未明まで土砂災害や河川の増水に、15日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鹿沼市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
15日夜遅くに警戒
1時間最大雨量 30mm
■大田原市
□大雨警報
・土砂災害
16日未明にかけて警戒
・浸水
15日夜遅くに警戒
1時間最大雨量 30mm
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
15日夜遅くに警戒
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
16日未明にかけて警戒
■さくら市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
15日夜遅くに警戒
1時間最大雨量 30mm
■那須烏山市
□洪水警報【発表】
16日未明にかけて警戒
■市貝町
□洪水警報【発表】
16日未明にかけて警戒
■塩谷町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
15日夜遅くに警戒
1時間最大雨量 30mm
■那珂川町
□大雨警報
・土砂災害
16日未明にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
16日未明にかけて警戒