九大混声、MODOKIなど全国へ 九州合唱コン・大学職場一般
第79回九州合唱コンクール（全日本合唱連盟九州支部、鹿児島県合唱連盟、朝日新聞社主催）は3日目の15日、鹿児島市の川商ホールで大学職場一般部門があり、大学ユース、室内、同声、混声の各部に計28団体が出場した。
審査の結果、大学ユースの部は九大混声合唱団（福岡）、室内の部は女声合唱団ソレイユ（佐賀）、同声の部はCoro Collegamento（熊本）とNHK福岡児童合唱団MIRAIシニア科、混声の部はMODOKI（佐賀）が、11月23、24日に松山市で開かれる第77回全日本合唱コンクール全国大会の九州代表に選ばれた。また、3日間を通じた最優秀団体として、MODOKIに全日本合唱連盟理事長賞が贈られた。
15日の結果は次の通り。（演奏順。◎は九州代表）
■大学ユース
【金賞】福岡教育大混声合唱団、◎九大混声合唱団（福岡）=鹿児島市長賞
【銀賞】aiwendil×Mithrandir（鹿児島）、西北合唱団「菜の花」（長崎）
■室内
【金賞】◎女声合唱団ソレイユ（佐賀）、合唱団「い〜すたん」（沖縄）、Female Ensemble Lily Mary（福岡）
【銀賞】合唱団みなまた（熊本）、きらり（熊本）、ヴォーカルU（長崎）、混声合唱団はじめ（大分）
【銅賞】イトウ・キネン・シンガーズ（長崎）、アンサンブル「半音会」（沖縄）、みやざきmarble合唱団（宮崎）、Belle famille（鹿児島）
■同声
【金賞】◎Coro Collegamento（熊本）、女声合唱 さや（熊本）、◎NHK福岡児童合唱団MIRAIシニア科
【銀賞】コールはらら（鹿児島）、プリマヴェーラ（鹿児島）、グリーンヒルコール（福岡）
【銅賞】colori（沖縄）
■混声
【金賞】混声合唱団 うたうたい（福岡）、スターウィンド（宮崎）、Chor Doma（福岡）、◎MODOKI（佐賀）=鹿児島県知事賞
【銀賞】大分市民合唱団 ウイステリア・コール、混声合唱団グリーンエコー（鹿児島）