4Ç¯ÌÜ¤ÎWE¥ê¡¼¥°¤¬³«Ëë¡ª¡¡3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡È½÷²¦¡É±ºÏÂ¤¬ÅìµþNB¤Ë¾¡Íø¡ÄI¿À¸Í¤Ï¥É¥í¡¼È¯¿Ê¡¿WEÂè1Àá
¡¡2024¡Ý25 £Ó£Ï£Í£Ð£Ï WE¥ê¡¼¥°Âè1Àá¡Ê³«ËëÀá¡Ë¤¬14Æü¤È15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿°ìÀï¤Ç¤Ï¡¢INAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ¤È¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê¤¬·ãÆÍ¤·¤¿¡£S¹ÅçR¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤ËÌÔÁ³¤È¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤¿¥«¥ë¥í¥¿¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¤¬GK¤Î¥¥Ã¥¯¤ò¥«¥Ã¥È¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ®¤·¹þ¤ó¤ÇI¿À¸Í¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ëS¹ÅçR¤â¡¢90¡Ü1Ê¬¤Ë¼«¿Ø¤«¤é¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤òüâ¶¶ÈþÍ¼µª¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÆ±ÅÀÃÆ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£1¡Ý1¤Ç1¥Ý¥¤¥ó¥È¤º¤Ä¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡3Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¤ÇÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¤ÈÂÐÀï¡£12Ê¬¤ËºÙ¤«¤¯¥Ü¡¼¥ë¤ò·Ò¤¤¤ÇÁ°¿Ê¤·¡¢±ö±ÛÍ®Êâ¤Î¥Ñ¥¹¤òÅçÅÄ²ê°Í¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ±ºÏÂ¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£52Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é½³¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¯¥í¥¹¤Ë¡¢Æ£ùõÃÒ»Ò¤¬È¿±þ¤·¤Æ2ÅÀÌÜ¤ò¥²¥Ã¥È¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ±ºÏÂ¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢WE¥ê¡¼¥°½÷²¦¤¬2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ÈÂÐÀï¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î9Ê¬¤Ëº´¡¹ÌÚÈþÏÂ¤«¤éÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¤Þ¤Þ¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â48Ê¬¤Ë´ßÀîÆàÄÅ´õ¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢Ä¾¸å¤Î51Ê¬¤Ë¤ÏÂçß·½Õ²Ö¤ÎÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¡£¾®ÀîÍ³É±¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢3¡Ý1¤ÇÀéÍÕL¤¬ÇòÀ±È¯¿Ê¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤Ç¥Î¥¸¥Þ¥¹¥Æ¥é¿ÀÆàÀîÁêÌÏ¸¶¤ò·Þ¤¨·â¤Ã¤¿¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ï¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÌð·Á³¤Í¥¤Î¥¯¥í¥¹¤¬Áê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡£49Ê¬¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é²®µ×ÊÝÍ¥Î¤¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹¤²¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃÛÃÏ°é¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢85Ê¬¤Ë¹âÏÂ¶Ü²Æ¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤ò³ÍÆÀ¡£CÂçºå¤¬NÁêÌÏ¸¶¤ò3¡Ý1¤Ç²¼¤·¤¿¡£
¡¡ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ï¡¢15Ê¬¤ËÂìÀî·ë½÷¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£ÂÐ¤¹¤ëACÄ¹Ìî¤â¡¢85Ê¬¤Ë°ËÆ£¤á¤°¤ß¤¬PK¤ò·è¤áÀÚ¤ê¡¢ºÆ¤Ó¥¹¥³¥¢¤ÏÆ±ÅÀ¤Ø¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿89Ê¬¡¢²¼µÈÍ¥°á¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤òÅÓÃæÅêÆþ¤µ¤ì¤¿Æá¿ÜÌîÍÛ¸þ¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£2¡Ý1¤Ç¿·³ãL¤¬¡È¿®±Û¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãVENTUS¤È·ãÆÍ¤·¤¿¤Á¤Õ¤ìAS¥¨¥ë¥Õ¥§¥óºë¶Ì¤Ï¡¢23Ê¬¤ËÀ¥¸Í¸ý¾¿¤Î¹ë²÷¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿49Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ÎÎ®¤ì¤«¤é´ß¤ß¤Î¤ê¤¬²¡¤·¹þ¤ßÄÉ²ÃÅÀ¤òµÏ¿¡£¸åÈ¾ÅÓÃæ¤Ë¤ÏÍë¤ÎÀÜ¶á¤Ë¤è¤ëÃæÃÇ¤¬¤¢¤ê¡¢ºÆ³«ÌÀ¤±¤ËÂçµÜV¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2¡Ý1¤ÇELºë¶Ì¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡º£Àá¤Î»î¹ç·ë²Ì¤È½ç°ÌÉ½¡¢¼¡Àá¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢§9·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
INAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ¡¡1¡Ý1¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê
¢§9·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡1¡Ý3¡¡¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹
Æü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¡¡0¡Ý2¡¡»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹
¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡3¡Ý1¡¡¥Î¥¸¥Þ¥¹¥Æ¥é¿ÀÆàÀîÁêÌÏ¸¶
ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãVENTUS¡¡1¡Ý2¡¡¤Á¤Õ¤ìAS¥¨¥ë¥Õ¥§¥óºë¶Ì
ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡1¡Ý2¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹
1°Ì¡¡ÀéÍÕL¡Ê3¡¿¡Ü2¡Ë
1°Ì¡¡CÂçºå¡Ê3¡¿¡Ü2¡Ë
3°Ì¡¡±ºÏÂ¡Ê3¡¿¡Ü2¡Ë
4°Ì¡¡ELºë¶Ì¡Ê3¡¿¡Ü1¡Ë
4°Ì¡¡¿·³ãL¡Ê3¡¿¡Ü1¡Ë
6°Ì¡¡I¿À¸Í¡Ê1¡¿0¡Ë
6°Ì¡¡S¹ÅçR¡Ê1¡¿0¡Ë
8°Ì¡¡ÂçµÜV¡Ê0¡¿¡Ý1¡Ë
8°Ì¡¡ACÄ¹Ìî¡Ê0¡¿¡Ý1¡Ë
10°Ì¡¡¥Þ¥¤ÀçÂæ¡Ê0¡¿¡Ý2¡Ë
10°Ì¡¡NÁêÌÏ¸¶¡Ê0¡¿¡Ý2¡Ë
12°Ì¡¡ÅìµþNB¡Ê0¡¿¡Ý2¡Ë
¢§9·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
12¡§00¡¡¿·³ãL¡¡vs¡¡CÂçºå
14¡§00¡¡ELºë¶Ì¡¡vs¡¡ÅìµþNB
14¡§30¡¡ÀéÍÕL¡¡vs¡¡ACÄ¹Ìî
18¡§00¡¡S¹ÅçR¡¡vs¡¡¥Þ¥¤ÀçÂæ
¢§9·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
14¡§00¡¡NÁêÌÏ¸¶¡¡vs¡¡ÂçµÜV
16¡§00¡¡±ºÏÂ¡¡vs¡¡I¿À¸Í
¡¡¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿°ìÀï¤Ç¤Ï¡¢INAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ¤È¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê¤¬·ãÆÍ¤·¤¿¡£S¹ÅçR¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤ËÌÔÁ³¤È¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤¿¥«¥ë¥í¥¿¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¤¬GK¤Î¥¥Ã¥¯¤ò¥«¥Ã¥È¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ®¤·¹þ¤ó¤ÇI¿À¸Í¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ëS¹ÅçR¤â¡¢90¡Ü1Ê¬¤Ë¼«¿Ø¤«¤é¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤òüâ¶¶ÈþÍ¼µª¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÆ±ÅÀÃÆ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£1¡Ý1¤Ç1¥Ý¥¤¥ó¥È¤º¤Ä¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ÈÂÐÀï¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î9Ê¬¤Ëº´¡¹ÌÚÈþÏÂ¤«¤éÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¤Þ¤Þ¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â48Ê¬¤Ë´ßÀîÆàÄÅ´õ¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢Ä¾¸å¤Î51Ê¬¤Ë¤ÏÂçß·½Õ²Ö¤ÎÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¡£¾®ÀîÍ³É±¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢3¡Ý1¤ÇÀéÍÕL¤¬ÇòÀ±È¯¿Ê¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤Ç¥Î¥¸¥Þ¥¹¥Æ¥é¿ÀÆàÀîÁêÌÏ¸¶¤ò·Þ¤¨·â¤Ã¤¿¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ï¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÌð·Á³¤Í¥¤Î¥¯¥í¥¹¤¬Áê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡£49Ê¬¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é²®µ×ÊÝÍ¥Î¤¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹¤²¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃÛÃÏ°é¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢85Ê¬¤Ë¹âÏÂ¶Ü²Æ¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤ò³ÍÆÀ¡£CÂçºå¤¬NÁêÌÏ¸¶¤ò3¡Ý1¤Ç²¼¤·¤¿¡£
¡¡ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ï¡¢15Ê¬¤ËÂìÀî·ë½÷¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£ÂÐ¤¹¤ëACÄ¹Ìî¤â¡¢85Ê¬¤Ë°ËÆ£¤á¤°¤ß¤¬PK¤ò·è¤áÀÚ¤ê¡¢ºÆ¤Ó¥¹¥³¥¢¤ÏÆ±ÅÀ¤Ø¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿89Ê¬¡¢²¼µÈÍ¥°á¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤òÅÓÃæÅêÆþ¤µ¤ì¤¿Æá¿ÜÌîÍÛ¸þ¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£2¡Ý1¤Ç¿·³ãL¤¬¡È¿®±Û¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãVENTUS¤È·ãÆÍ¤·¤¿¤Á¤Õ¤ìAS¥¨¥ë¥Õ¥§¥óºë¶Ì¤Ï¡¢23Ê¬¤ËÀ¥¸Í¸ý¾¿¤Î¹ë²÷¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿49Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ÎÎ®¤ì¤«¤é´ß¤ß¤Î¤ê¤¬²¡¤·¹þ¤ßÄÉ²ÃÅÀ¤òµÏ¿¡£¸åÈ¾ÅÓÃæ¤Ë¤ÏÍë¤ÎÀÜ¶á¤Ë¤è¤ëÃæÃÇ¤¬¤¢¤ê¡¢ºÆ³«ÌÀ¤±¤ËÂçµÜV¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2¡Ý1¤ÇELºë¶Ì¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡º£Àá¤Î»î¹ç·ë²Ì¤È½ç°ÌÉ½¡¢¼¡Àá¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢££Ó£Ï£Í£Ð£Ï WE¥ê¡¼¥°Âè1Àá¡Ê³«ËëÀá¡Ë
¢§9·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
INAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ¡¡1¡Ý1¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê
¢§9·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡1¡Ý3¡¡¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹
Æü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¡¡0¡Ý2¡¡»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹
¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡3¡Ý1¡¡¥Î¥¸¥Þ¥¹¥Æ¥é¿ÀÆàÀîÁêÌÏ¸¶
ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãVENTUS¡¡1¡Ý2¡¡¤Á¤Õ¤ìAS¥¨¥ë¥Õ¥§¥óºë¶Ì
ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡1¡Ý2¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹
¢£½ç°ÌÉ½
1°Ì¡¡ÀéÍÕL¡Ê3¡¿¡Ü2¡Ë
1°Ì¡¡CÂçºå¡Ê3¡¿¡Ü2¡Ë
3°Ì¡¡±ºÏÂ¡Ê3¡¿¡Ü2¡Ë
4°Ì¡¡ELºë¶Ì¡Ê3¡¿¡Ü1¡Ë
4°Ì¡¡¿·³ãL¡Ê3¡¿¡Ü1¡Ë
6°Ì¡¡I¿À¸Í¡Ê1¡¿0¡Ë
6°Ì¡¡S¹ÅçR¡Ê1¡¿0¡Ë
8°Ì¡¡ÂçµÜV¡Ê0¡¿¡Ý1¡Ë
8°Ì¡¡ACÄ¹Ìî¡Ê0¡¿¡Ý1¡Ë
10°Ì¡¡¥Þ¥¤ÀçÂæ¡Ê0¡¿¡Ý2¡Ë
10°Ì¡¡NÁêÌÏ¸¶¡Ê0¡¿¡Ý2¡Ë
12°Ì¡¡ÅìµþNB¡Ê0¡¿¡Ý2¡Ë
¢£¼¡Àá¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É
¢§9·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
12¡§00¡¡¿·³ãL¡¡vs¡¡CÂçºå
14¡§00¡¡ELºë¶Ì¡¡vs¡¡ÅìµþNB
14¡§30¡¡ÀéÍÕL¡¡vs¡¡ACÄ¹Ìî
18¡§00¡¡S¹ÅçR¡¡vs¡¡¥Þ¥¤ÀçÂæ
¢§9·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
14¡§00¡¡NÁêÌÏ¸¶¡¡vs¡¡ÂçµÜV
16¡§00¡¡±ºÏÂ¡¡vs¡¡I¿À¸Í