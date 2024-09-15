西関東吹奏楽コン小学生・高校B、西関東小学生バンドフェスが開催
第30回西関東吹奏楽コンクールの小学生の部、高校Bの部と第30回西関東小学生バンドフェスティバル（ともに西関東吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が15日、埼玉県所沢市の所沢市民文化センターで開かれ、新潟、群馬、山梨、埼玉の4県の代表30団体が出場した。
【写真】大会唯一の高校生指揮者が大人顔負けの指揮を披露 東関東吹奏楽コン
審査の結果、吹奏楽コンクールの小学生では、さいたま市立大宮南、さいたま市立宮原の2団体、高校Bでは、入間向陽（埼玉）、三郷北（埼玉）、高崎市立高崎経済大学付属（群馬）の3団体が10月13日に水戸市で開かれる第24回東日本学校吹奏楽大会の西関東代表に選ばれた。
バンドフェスティバルでは、甲斐市立敷島南（山梨）、渋川市立古巻吹奏楽部（群馬）の2団体が10月26日に札幌市で開かれる第43回全日本小学生バンドフェスティバルの西関東代表に選ばれた。
結果は次の通り。（演奏順、◎は西関東代表）
◇吹奏楽コンクール
□小学生
【金賞】◎さいたま市立大宮南、◎さいたま市立宮原
【銀賞】甲斐市立竜王北（山梨）、富士吉田市立下吉田二（山梨）、高崎市立東部金管バンド（群馬）
【銅賞】魚沼市立堀之内（新潟）
□高校B
【金賞】甲府西、◎入間向陽（埼玉）、伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校後期課程（群馬）、新潟第一、盈進学園東野（埼玉）、帝京長岡（新潟）、◎三郷北（埼玉）、◎高崎市立高崎経済大学付属（群馬）
【銀賞】立教新座（埼玉）、淑徳与野（埼玉）、前橋商、さいたま市立大宮北、小千谷（新潟）、浦和第一女子
【銅賞】滑川総合（埼玉）、巨摩（山梨）、十日町（新潟）、駿台甲府、甲府工、渋川女子（群馬）
◇バンドフェスティバル
【金賞】◎甲斐市立敷島南（山梨）、◎渋川市立古巻吹奏楽部（群馬）、新潟市立山の下マリンキッズ、さいたま市立芝原