»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌîµåÂÎ¸³¤äÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡ÖNew Balance Kids Ballpark¡×¤ò³«ºÅ
¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢9·î21Æü¤«¤é9·î23Æü¤Î´ü´Ö¡¢ÅÔÎ©ÌÀ¼£¸ø±à¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Ë¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖNew Balance Kids Ballpark¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£New Balance Kids Ballpark¤ÏÅÔÎ©ÌÀ¼£¸ø±à¤ò´ÉÍý¡¦±¿±Ä¤¹¤ëTokyo Legacy Parks¡Ê°Ê²¼TLP¡Ë¤¬¹Ô¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBaseball Park¡×¤ÎÃæ¤Ç¼Â»Ü¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌîµå¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òºî¤ê¤¿¤¤¡¢¤½¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤é¼Â¸½¡£Ìîµå¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥à¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹Í·¤Ó¤¬Âç½¸¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÌîµå¤Ë¿¨¤ì¡¢»×¤¤¤¤êÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«
º£Ç¯3·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥í¥´¤Ë¹þ¤á¤¿¡ÈÌîµå¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤àÌîµå¾¯Ç¯¤Î»Ñ¡É¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤º¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤È¤¤¤¦¡¢ÁÛ¤¤¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤Î¸ø±à¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Ù¡¼¥¹¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ÎÂÎ¸³¡¢¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Ö¡¼¥¹¤Ê¤ÉÌîµå¤ò¥²¡¼¥à´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥à¤ä¡¢¥¹¥È¥¢¥Ö¡¼¥¹¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Ê¤É¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡ INFORMATION
¢ STADIUM ¡¡CATCH BALL / BASEBALL 5/ BASE RUNNING (»öÁ°Í½ÌóÍ¥Àè)
£ STRUCK OUT
¤ TEE BATTING
¥ New Balance TRY ON SHOES
¦ SHOP
§ FACTORY
¨ DRINK BOOTH
© FOOD COURT
ª FIELD GAME
¢¨°ìÉô¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï»öÁ°Í½ÌóÍ¥Àè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£
¢¨¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://newbalance-ohtani.com/
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÃæ¤ËNew Balance¸ø¼°¥¹¥È¥¢¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÏNew Balance Kids Ballpark¤ò¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ìÆâ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¤¿¤á¤ë¤È¡¢ÀèÃå¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£New Balance¸ø¼°¥¹¥È¥¢¥¢¥×¥ê¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤è¤¦¡ª
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
³«ºÅ¾ì½ê¡§ÅÔÎ©ÌÀ¼£¸ø±à¡Ê¢©160-0013 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è²â¥öµÖÄ®5¡Ý7¡Ë
TLP¼Â»Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBaseball Park¡×Æâ¤Ë¤Æ
³«ºÅ´ü´Ö¡§ 9·î21Æü¡Á9·î23Æü
³«ºÅ»þ´Ö¡§10:00¡Á17:00¡Ê¸ø±à²ñ¾ìÆâ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä½ªÎ»»þ´Ö¡Ë