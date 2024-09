ニューバランスジャパンは、9月21日から9月23日の期間、都立明治公園(東京都新宿区)にて、子どもやファミリーを対象としたイベント「New Balance Kids Ballpark」を期間限定で開催します。New Balance Kids Ballparkは都立明治公園を管理・運営するTokyo Legacy Parks(以下TLP)が行うイベント「Baseball Park」の中で実施。子どもたちに野球との出会いを作りたい、その体験を通して体を動かすことの楽しさを知ってもらいたい、というコンセプトから実現。野球にまつわる様々なコンテンツや家族で楽しめるフィールドゲームなど、体を動かす遊びが大集合しています。

この機会に野球に触れ、思いきり体を動かしてみませんか

今年3月に発表した大谷翔平選手のシグネチャーロゴに込めた“野球そのものを楽しむ野球少年の姿”。大谷選手のように、まず、好きなことに真摯に向き合い、思いっきり楽しむことが大切という、想いやメッセージが込められています。スタジアムをモチーフにした会場では、都心の公園ではなかなか体験できない、キャッチボールやベースランニングトライアルの体験、また、ストラックアウトやバッティングブースなど野球をゲーム感覚で楽しめる体験コンテンツを展開します。そのほか、ファミリーで楽しめるフィールドゲームや、ストアブース、Tシャツのカスタマイズ、キッチンカーなど、どなたでも楽しめるイベントです。

INFORMATION

STADIUM CATCH BALL / BASEBALL 5/ BASE RUNNING (事前予約優先)

STRUCK OUT

TEE BATTING

New Balance TRY ON SHOES

SHOP

FACTORY

DRINK BOOTH

FOOD COURT

FIELD GAME

※一部のコンテンツは事前予約優先となります。

※コンテンツによって、対象年齢がある場合あり。

※コンテンツの詳細は、ウェブサイトより確認してください。https://newbalance-ohtani.com/

イベント開催中にNew Balance公式ストアアプリではNew Balance Kids Ballparkをさらに楽しめるスタンプラリーを実施します。会場内のコンテンツを体験してデジタルスタンプをためると、先着でオリジナルワッペンをプレゼントします。New Balance公式ストアアプリ(無料)をダウンロードしてスタンプラリーに参加しよう!

【イベント概要】

開催場所:都立明治公園(〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町5−7)

TLP実施イベント「Baseball Park」内にて

開催期間: 9月21日〜9月23日

開催時間:10:00〜17:00(公園会場内のコンテンツ終了時間)