『MTV Unplugged Presents: TOMOO Acoustic Tour 2024 "Mirrors"』大阪城音楽堂公演が、特別番組として11月24日(日)に全国の映画館で上映されることが決定。また、同番組がMTVでも放送されることがわかった。

TOMOO(トモオ)による『MTV Unplugged Presents: TOMOO Acoustic Tour 2024 "Mirrors"』大阪城音楽堂公演は、本日9月15日(日)に開催されたばかり。今回上映・放送されることが決まったのは、同ライブの模様にツアーのメイキング、最新インタビューを交えた特別番組だ。

ライブビューイングでの上映は、全国11ヶ所の映画館で実施。来場者には、オリジナルランダムポストカードが配布されるとのこと。チケットのFC先行は、本日より受付中。チケット購入者から抽選で5名に“直筆サイン入り"Mirrors"Tシャツ(Vanilla White)”が当たるキャンペーンも行われる。チケットの購入方法や会場の詳細はTOMOOのオフィシャルホームページ、SNSを確認しよう。

MTVでは、同特別番組のほか、2023年に開催された『TOMOO LIVE TOUR 2023 "Walk on the Keys"』の模様やミュージックビデオ特集など、関連番組も多数放送される予定だ。

TOMOOは、12月に『TOMOO one-man live "Anchor" at PACIFICO YOKOHAMA』を開催する。チケットは、オフィシャル/SNS先行が9月29日23時59分まで受付中。明日9月16日(火・祝)には、FC限定ライブ『TOMOO OFFICIAL FAN CLUB LIVE "Itʼs YOU!" vol.2』を東京・サンケイホールブリーゼで開催する。詳細はTOMOOオフィシャルサイトなどを確認しよう。