9月16日0時~ 順次配信

ビジュアルアーツは、9月16日0時より音楽レーベル「Key Sounds Label(KSL)」の対象楽曲を各種ストリーミングサービスにて配信を開始する。

今回の楽曲配信はKeyの25周年を記念した企画の一環で、ラインナップ第1弾が公開された。対象となるのはアドベンチャーゲーム「Kanon」、「リトルバスターズ!」、「Summer Pockets」に加え、麻枝准氏がプロデュースするフルボーカルコンセプトアルバムシリーズ「Love Song」シリーズに紐づく楽曲で、アルバムとしては42作品が一挙に配信される。

10月以降は第2弾として順次楽曲が配信予定となっており、Keyの公式Xおよび25周年記念サイトにて改めて告知される。

配信アルバム一覧

1. Kanon Original Arrange Album "anemoscope" 2. Last regrets 'Place of wind which arrives' 3. Kanon arrange best album 'recollections' 4. Kanon Original SoundTrack 5. Last regrets / 風の辿り着く場所 6. リトルバスターズ! 7. semicrystalline.Little Busters! original arrange album. 8. リトルバスターズ! Original SoundTrack 9. Rockstar Busters! 10. リトルバスターズキャラクターソング"鈴の密かな恋の唄 / Mission:Love sniper" 11. KSL LIVE WORLD 2008 Pamphlet and Memorial CD 12. ontology Little Busters!-EX Arrange Album 13. リトルバスターズ!エクスタシートラックス 14. KSL Live World 2008 way to the Little Busters! EX 15. リトルバスターズキャラクターソング"沙耶の眠れるレクイエム / Saya's Song" 16. リトルバスターズキャラクターソング"raison / ピクルスをおいしくするつくりかた" 17. リトルバスターズキャラクターソング"猫と硝子と円い月 / Alicemagic" 18. Deejay Busters! 19. Little Busters!/Alicemagic~TV animation ver.~ 20. リトルバスターズ!/クドわふたー Piano Arrange Album ”ripresa” 21. KSL Live 2013 Festival Pamphlet (Music Side) 22. Boys be Smile / 目覚めた朝にはきみが隣に 23. 君とのなくしもの / 涙色の翼 24. リトルバスターズ! ~Refrain~ Original SoundTrack 25. リトルバスターズ!パーフェクト ボーカルコレクション 26. Rita×Key Memorial Best『streak of light』 27. PCゲーム「Summer Pockets」オープニングテーマ「アルカテイル」 28. Summer Pockets Arrange Album ”Swallow Tale” 29. Summer Pockets Original SoundTrack 30. Summer Pockets キャラクターソング 『Sing!』 31. Summer Pockets Arrange Album "Summer Session ~ひと夏の冒険~" 32. Summer Pockets Arrange Album 『Seven's sea』 33. Summer Pockets Orchestara Album 『Echoes of Summer』 34. Summer Pockets REFLECTION BLUE 『アスタロア』 35. Summer Pockets REFLECTION BLUE Arrange Album 'Edain' 36. Summer Pockets REFLECTION BLUE「アスタロア/青き此方/夏の砂時計」 37. Summer Pockets REFLECTION BLUE Original SoundTrack 38. Summer Pockets REFLECTION BLUE キャラクターソング『Sing! 2』 39. Love Song 40. Killer Song 41. 終わりの惑星のLove Song 42. Long Long Love Song

