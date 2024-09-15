東習志野、葛飾、西海神が東日本大会へ 東関東吹奏楽コン小学生の部
第30回東関東吹奏楽コンクール（東関東吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）は15日、横浜市西区の横浜みなとみらいホールで小学生の部があり、栃木、茨城、千葉、神奈川の4県から31団体が出場した。
【写真】大会唯一の高校生指揮者が大人顔負けの指揮を披露 東関東吹奏楽コン
審査の結果、11団体が金賞を受賞し、このうち習志野市立東習志野、船橋市立葛飾、同市立西海神（いずれも千葉）の3団体が10月13日に水戸市で開かれる第24回東日本学校吹奏楽大会小学生部門の東関東代表に決まった。
結果は次の通り。（演奏順、◎は東関東代表）
【金賞】◎習志野市立東習志野（千葉）、船橋市立坪井（千葉）、相模原市立共和（神奈川）、水戸市立常磐（茨城）、◎船橋市立葛飾（千葉）、我孫子市立新木（千葉）、◎船橋市立西海神（千葉）、柏市立柏の葉（千葉）、市川市立大洲（千葉）、船橋市立若松（千葉）、市川市立百合台（千葉）
【銀賞】阿見町立阿見（茨城）、松戸市立横須賀（千葉）、船橋市立法典（千葉）、船橋市立海神南（千葉）、市川市立新浜（千葉）、相模原市立谷口台（神奈川）、柏市立松葉一（千葉）、市川市立新井（千葉）、水戸市立三の丸（茨城）、水戸市立酒門（茨城）
【銅賞】栃木市立栃木三（栃木）、土浦市立大岩田（茨城）、川崎市立南野川（神奈川）、船橋市立八栄（千葉）、矢板市立矢板（栃木）、横浜市立立野（神奈川）、水戸市立千波（茨城）、高根沢町立阿久津（栃木）、川崎市立千代ケ丘（神奈川）、茂木町立茂木（栃木）