JO1豆原一成、神木隆之介主演ドラマ『海に眠るダイヤモンド』出演決定！ 「すごく緊張」

■「自分も作品の1人として存在できるように頑張っていきたいと思います(JO1・豆原一成)

JO1・豆原一成が、TBS日曜21時神木隆之介主演の日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』に、出演することが決定した。

本作は、1955年からの石炭産業で躍進した長崎県・端島と、現代の東京を舞台にした70年にわたる愛と友情、そして家族の壮大な物語。戦後復興期から高度経済成長期の“何もないけれど夢があり活力に満ちあふれた時代”にあった家族の絆や人間模様、青春と愛の物語を紡いでいく。

同時に、現代の“一見して何でもあるけれど若者が夢を持てない時代”を描き、過去から現代に通じる希望を見つけだす、時代を超えたヒューマンラブエンターテインメントで、豆原は民放連続ドラマに初出演、さらに初の日曜劇場出演となる。

豆原は、現代の東京に生きるもう一人の主人公・玲央を取り巻くキャストの一人として長男・和馬の息子で、法学部を目指す浪人生の星也役を熱演する。

豆原は「久々のテレビでのドラマ出演すごく緊張しています。豪華なキャストのなかに自分が入ることができてうれしいですし、自分も作品の1人として存在できるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします!」と意気込みを語っている。

作品情報

TBS 日曜劇場 『海に眠るダイヤモンド』

2024年10月スタート 毎週日曜 21:00~21:54

製作:TBSスパークル・TBS

制作協力:NBC長崎放送

脚本:野木亜紀子

音楽 :佐藤直紀

演出 :塚原あゆ子・福田亮介・林 啓史 ・府川亮介

プロデュース:新井順子 ・松本明子

スーパーバイザー:那須田 淳・岡崎吉弘

編成 :中井芳彦・後藤大希

リリース情報

2024.10.02 ON SALE

SINGLE「WHERE DO WE GO」

