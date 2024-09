9月14日、浜崎あゆみがInstagramを更新した。

【写真】美しいフェイスラインが際立つ横顔SHOTも公開

浜崎は、自身のInstagramアカウントにて、「I do what I have to do with loved ones.」といったコメントと共に、歌唱する姿や、憂いを帯びた表情、横顔の写真などを公開した。

この投稿に対し、ファンからは「ほんとにかわいー」「色白でめちゃ綺麗」「あゆちゃん大好き」「また笑顔で会おうね」などの反響が寄せられていた。

現在、ファンクラブ TeamAyu有料会員限定となる『TA LIMITED 〜thank you tour〜 2024』を開催中の浜崎。同ツアーは、9月2日の東京公演からスタートし、10月2日の大阪公演でフィナーレを迎える予定となっている。

画像出典:浜崎あゆみオフィシャルInstagramより