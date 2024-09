ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢ÂæÏÑ¤òËþµÊ¤¹¤ë¾Ð´éSHOT¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¤¤¤´é¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ë¤Í¡ª¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×

9月14日、竹内涼真がInstagramを更新した。

【写真】タンクトップ姿のクールなモノクロSHOTなども公開

9月13日〜14日に台北およびソウルで行われた、TBS系日曜劇場『ブラックペアン シーズン2』のスペシャルファンミーティングに出席した竹内。

今回の投稿では、「Thank you, everyone in Taiwan. I’ll come again!」「#taiwan #taipei」といったコメント共に、台湾で撮影したという、笑顔で食事を楽しむ姿や、モノクロの自撮りSHOTなどを公開した。

この投稿に、ファンからは「カッコいい!」「タンクトップ似合いすぎじゃないか!?」「いい顔して食べてるね!」「楽しさが伝わる笑顔」などの反響が寄せられていた。

俳優としてドラマや映画で目覚ましい活躍を見せる竹内。『ブラックペアン シーズン2』では2018年に放送されたシーズン1から続投という形で、研修医から心臓血管外科医へと成長を遂げた世良雅志役を演じている。