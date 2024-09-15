Âç´Ø·Ð¸³¼Ô¤ÎÆñÅ¨¡¦¸æÖÖ³¤(º¸)¤Ë¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿Âç¤ÎÎ¤

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡Âç´Ø¤È¤ê¤Ø¡¢¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¤À¡£ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê£¸ÆüÌÜ¡Ê£±£µÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢´ØÏÆÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£´¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬Âç´Ø·Ð¸³¼Ô¤ÎËëÆâ¸æÖÖ³¤¡Ê£³£±¡á½Ð±©³¤¡Ë¤Ë²÷¾¡¡£Ìµ½ý¤Î£¸Ï¢¾¡¤ÇËëÆâ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·°ìÈÖ¾è¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Àè¾ì½ê¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤È¤Î°ìÈÖ¡£¤â¤í¼êÆÍ¤­¤«¤éº¸¤ª¤Ã¤Ä¤±¤Ç²¡¤·¹þ¤à¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ°¤Ë½Ð¤ÆÎÏ¶¯¤¯²¡¤·½Ð¤·¤¿¡£

¡¡¼èÁÈ¸å¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Àè¾ì½êÉé¤±¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¡©¡¡¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£°ìÆü°ìÈÖ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½¸Ãæ¤¹¤ë¤À¤±¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£ÃæÆüµë¶â¤Ë¤â¡Ö¤Þ¤À£±½µ´Ö¤¢¤ë¡£¤³¤Î£±½µ´Ö¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤­Äù¤á¤¿¡£

¡¡Í¥¾¡Áè¤¤¤Ç¤âÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ò¥­¡¼¥×¡£º£¾ì½ê¤ÎÀ®ÀÓ¼¡Âè¤Ç¤ÏÂç´Ø¾º¿Ê¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£¿³È½ÉôÄ¹¤Î¹âÅÄÀî¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ°Â·ÝÇµÅç¡Ë¤Ï¡Ö¶¯¤¤ÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤¿¡£ÆâÍÆ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£É¾²Á¤Ç¤­¤ë¡£¤³¤ì¤«¤éÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÁêËÐ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«³Ú¤·¤ß¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£