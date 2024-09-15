¡Ú½©¾ì½ê¡ÛÂç¤ÎÎ¤¡¡ÃæÆüµë¶â¤ÇÂç´Ø¤È¤ê¤ØÁ°¿Ê¡Ä¹âÅÄÀî¿³È½ÉôÄ¹¡ÖÆâÍÆ¤¬¤¤¤¤¡£É¾²Á¤Ç¤¤ë¡×
¡¡Âç´Ø¤È¤ê¤Ø¡¢¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¤À¡£ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê£¸ÆüÌÜ¡Ê£±£µÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢´ØÏÆÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£´¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬Âç´Ø·Ð¸³¼Ô¤ÎËëÆâ¸æÖÖ³¤¡Ê£³£±¡á½Ð±©³¤¡Ë¤Ë²÷¾¡¡£Ìµ½ý¤Î£¸Ï¢¾¡¤ÇËëÆâ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·°ìÈÖ¾è¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Àè¾ì½ê¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤È¤Î°ìÈÖ¡£¤â¤í¼êÆÍ¤¤«¤éº¸¤ª¤Ã¤Ä¤±¤Ç²¡¤·¹þ¤à¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ°¤Ë½Ð¤ÆÎÏ¶¯¤¯²¡¤·½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¼èÁÈ¸å¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Àè¾ì½êÉé¤±¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¡©¡¡¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÆü°ìÈÖ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½¸Ãæ¤¹¤ë¤À¤±¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£ÃæÆüµë¶â¤Ë¤â¡Ö¤Þ¤À£±½µ´Ö¤¢¤ë¡£¤³¤Î£±½µ´Ö¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡Áè¤¤¤Ç¤âÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¡£º£¾ì½ê¤ÎÀ®ÀÓ¼¡Âè¤Ç¤ÏÂç´Ø¾º¿Ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¿³È½ÉôÄ¹¤Î¹âÅÄÀî¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ°Â·ÝÇµÅç¡Ë¤Ï¡Ö¶¯¤¤ÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤¿¡£ÆâÍÆ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£É¾²Á¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤éÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÁêËÐ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«³Ú¤·¤ß¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£