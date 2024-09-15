¡Ú½©¾ì½ê¡ÛË¾ºÎ¶¤¬£´¾¡ÌÜ¤Ë¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ä¡×¡¡²á¾ê·Ù²ü¡õ¶ØÃÇµ»¤ËÈ¿¾Ê¤·¤¤ê
¡¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê£¸ÆüÌÜ¡Ê£±£µÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢Âç´ØË¾ºÎ¶¡Ê£²£µ¡áÎ©Ï²¡Ë¤¬ËëÆâ¼ã¸µ½Õ¡Ê£³£°¡á¹Ó¼®¡Ë¤òÂà¤±¤ÆÀ±¤ò£´¾¡£´ÇÔ¤Î¸ÞÊ¬¤ËÌá¤·¤¿¡£»ÅÀÚ¤ê¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤ë¤Ê¤Éµ¤¹ç½½Ê¬¡£Áê¼êÆÀ°Õ¤Îº¸»Í¤Ä¤ÇÅÚÉ¶ºÝ¤Þ¤Ç´ó¤é¤ì¤ë¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï±¦µÓ¤ò¤Ï¤Í¾å¤²¤Ê¤¬¤é¼óÅê¤²¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿¡£
¡¡¼èÁÈ¸å¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼ê¤ò¤Ä¤¯Á°¤ËÁê¼ê¤¬²¿¤«¤·¤Æ¤¯¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¸«¤Ê¤¬¤é¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¡ÊÁê¼ê¤¬¡ËÌÜ¤ò¹ç¤ï¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¹Í¤¨¤¹¤®¤¿¤«¤Ê¡£¡ÊºÇ¸å¤Ï¡ËÅê¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¾¡¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÁêËÐ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¤ê¡£
¡¡¾ì½ê¸åÈ¾¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÁê¼ê¤Î¶¯¤¤·Á¡Êº¸»Í¤Ä¡Ë¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£