庄西中、富山商高、金沢学院大付高が全国大会へ 北陸マーチングコン
第26回北陸小学生バンドフェスティバルマーチング部門と第37回北陸マーチングコンテスト（いずれも北陸吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が15日、富山県氷見市の市ふれあいスポーツセンターで開かれた。
金沢学院大付高=2024年9月15日午後2時28分、富山県氷見市、加藤高志撮影
小学生バンドフェスティバルには滑川市立寺家（富山）が出場し、審査の結果、北陸代表に決まった。
マーチングコンテストには富山県と石川県から5団体が出場、中学生部門は砺波市立庄西（富山）、高校以上部門は富山商、金沢学院大付（石川）がそれぞれ北陸代表に選ばれた。
マーチングコンテストの全国大会は11月16・17日、小学生バンドフェスティバルの全国大会は同月16日、いずれも大阪市の大阪城ホールで開かれる。
結果は次の通り（演奏順、◎は北陸代表）。
小学生バンドフェスティバル
【金賞】◎滑川市立寺家（富山）
マーチングコンテスト・中学生
【金賞】砺波市立出町（富山）、◎砺波市立庄西（富山）
マーチングコンテスト・高校以上
【金賞】◎富山商、高岡商（富山）、◎金沢学院大付（石川）