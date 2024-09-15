Da-iCEメジャーデビュー10周年を記念したComplex Free Eventを千葉・幕張豊砂公園にて開催決定
■Da-iCE動画サブスクアプリ“Da-iCE CUBE”にて全ステージの模様を無料生配信
2024年にメジャーデビュー10周年を迎えたDa-iCE。
そんな彼らが、周年を記念したComplex Free Event『Da-iCE 10th Anniversary Instore Live 2024 -MUSi-aM-』を10月6日に千葉・幕張豊砂公園にて開催すること、当日のタイムテーブルを発表した。
また当日Da-iCE動画サブスクアプリ“Da-iCE CUBE”にて、全ステージの模様を無料生配信。
さらに、その裏側ではステージの様子を神と愉快な仲間たち（仮）が副音声でお届けする”神の部屋”も同時生配信？ アプリをダウンロードするだけで、どなたでも会員登録なしで視聴可能となっている。
Da-iCEは今回のイベントの直前となる、10月2日に1年4ヵ月ぶりとなるオリジナルアルバム『MUSi-aM』をリリース。
さらにアルバムリリースに先駆け、9月15日より全国6箇所でのトークイベント「Da-iCE 10th Anniversary Instore Event 2024 -MUSi-aM-」も実施中だ。
アルバムへかけるメンバーの思いや楽曲制作についての話しを聞ける貴重な機会となっているので、こちらもぜひチェックしよう。
イベント情報
『Da-iCE 10th Anniversary Instore Live 2024 -MUSi-aM-』
10/06（日）千葉・幕張豊砂公園
【タイムテーブル】
13:00～ FOOD/物販エリアオープン
14:00～ SHOW-WA LIVE
14:30～ MATSURI LIVE
15:30～ 千葉ロッテマリーンズ ダンスショー(マスコット、M☆Splash!!、MARINES DANCE ACADEMY)
16:00～ avex dance master Dance show case choreographed by Hayate & MASATO
17:00～ ZOZOTOWN × Da-iCE FASHION SHOW
17:20～ Da-iCE OFFICIAL SHOP ＆ POPUP STORE FASHION SHOW
18:10～ Da-iCE LIVE
19:00頃 終了予定
『Da-iCE 10th Anniversary Instore Event 2024 -MUSi-aM-』
09/15（日）岐阜・イオンモール土岐
09/15（日）岡山・イオンモール岡山
09/22（日）新潟・万代シテイ
09/22（日）秋田・イオンモール秋田
09/29（日）愛媛・イオンモール新居浜
09/29（日）大分・トキハわさだタウン
リリース情報
2024.10.02 ON SALE
ALBUM『MUSi-aM』
インストアイベント詳細
https://da-ice.jp/schedule/tour.php?id=1002424
「Da-iCE CUBE」詳細
https://bit.ly/3Znpf4v
Da-iCE OFFICIAL SITE
https://da-ice.jp