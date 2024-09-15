¡ÚÊ¿ÏÂÅç¥Ü¡¼¥È¡¡Âè21²ó¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥«¥Ã¥×¡Û»³ÀîÍºÂç¡¡½éÆüÏ¢¾¡¤ÇÄÌ»»200¾¡¡ª¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡¡ãÊ¿ÏÂÅç16Æü2R¡¢12R¡ä¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¿ÏÂÅç¤Î¡ÖÂè21²ó¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤¬15Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡»³ÀîÍºÂç¡Ê31¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤¬ºÇ¹â¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤ò·è¤á¤¿¡£15Æü¤Î½éÆü2R¤Ç¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤ë¤È¡¢Â³¤¯8R¤Ï4¥³¡¼¥¹¥«¥É¤«¤é·þ¤Ã¤Æ²÷¾¡¡£Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤ÆÄÌ»»200¾¡¤òÃ£À®¤·¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤¹¤«¡©ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥ê¥Ã¥È¶áÊÕ´ó¤ê¤ËÃ¡¤¤¤Æ¡¢¥Á¥ë¥È¤ò0¡¦5ÅÙ¤Ë¤·¤ÆÊ·°Ïµ¤¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ä´À°¤ò³°¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È´¶¿¨¤â¾å¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÊ¿ÏÂÅç¤ÏÁ°²ó¤â¤½¤ÎÁ°¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¹Ô¤Â¤ò°Õ¼±¤·¤¿Ä´À°¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡×¡£Á°¡¹²ó¤Î4·î¤ÏÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¡¢Á°²ó¤Î6·î¤ÏÍ¥½Ð¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡16Æü¤Î2ÆüÌÜ¤Ï2R¤Ë4¹æÄú¡¢12R¤Ë2¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¡£Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÆü¤Þ¤¿¤®Ï¢¾¡¤òÁÀ¤¦¡£