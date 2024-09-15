¡Ö¼«¿®¤Ë¤Ê¤ëÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¼ã¼êÅê¼ê¿Ø¤ò¾Þ»¿¡¡´ä°æ½Ó²ð¤¬¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¡¢Èø·Á¿òÅÍ¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê2¾¡ÌÜ
¡¡¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹0¡½3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê15Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬±äÄ¹12²ó¤ÎÇ®Àï¤òÀ©¤·¡¢º£µ¨3ÅÙÌÜ¤Î6Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£6Åê¼ê¤Ë¤è¤ëÎíÉõ¥ê¥ì¡¼¡£5ÈÖ¼ê¤ÎÈø·Á¿òÅÍ¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤Î2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢6ÈÖ¼ê¤Î¥ë¡¼¥¡¼´ä°æ½Ó²ð¤¬¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Î¤Þ¤Þ¿Ê¤ß¡¢9²ó¤Ï¿ù»³°ì¼ù¡¢±äÄ¹10²ó¤Ï¥À¡¼¥¦¥£¥ó¥¾¥ó¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤Ë¤·¤Î¤¤¤À¡£
¡¡11²ó¤ÏÄ¹Ã«Àî°ÒÅ¸¤¬1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤ÇÈø·Á¤¬ÅÐÈÄ¡£¹¥Ä´¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢ÂåÂÇÀ¾Ìî¤âÍ·Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡12²ó¤ËÌ£Êý¤¬3ÅÀ¤òÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ï´ä°æ¤¬3¿Í¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Ï¼ã¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤¬¤Í¡£¥ß¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢·ë¹½¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Î»î¹ç¤Ç¡¢¼«¿®¤Ë¤Ê¤ëÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£