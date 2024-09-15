9·î15ÆüÄ«¡¢ÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ç³Ø¹»¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷»Ò¹â¹»À¸¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤¿¤³¤È¤«¤é·Ù»¡¤Ï¡¢¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤Æ¼Ö¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÚÆ°²è¡Û¾ÂÄÅ»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç½÷»Ò¹âÀ¸¼Ö¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì·Ú½ý ·Ù»¡¤Ï¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤ÇÁÜºº¡áÀÅ²¬¡¦¾ÂÄÅ»Ô

15Æü¸áÁ°7»þÈ¾¤´¤í¡¢¾ÂÄÅ»ÔÂç²¬¡Ê¤ª¤ª¤ª¤«¡Ë¤Î¹ñÆ»246¹æ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿16ºÐ¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤¬º¸ÀÞ¤¹¤ë¼Ö¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¹â¹»À¸¤Ï¡¢º¸ÏÓ¤ò»¤¤ê¤à¤¯·Ú¤¤¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¼Ö¤Ï¸½¾ì¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤¿¤á¹â¹»À¸¤¬110ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¹â¹»À¸¤Ï³Ø¹»¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤·¤¿¡£

¼Ö¤ÏÇ»¤¤¿§¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç·Ù»¡¤Ï¡¢¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤ÆÆ¨¤²¤¿¼Ö¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£