BADVILLAIN、ユニークな魅力とポーズで圧倒…新人とは思えないオーラのグラビアを公開

BADVILLAINが新人らしくない姿を誇った。BADVILLAINは最近マガジン「DAZED」でユニークな魅力を盛り込んだグラビアを公開した。グラビアのコンセプトは「BADVILLAIN 7つの事件」で、メンバー7人の個性を極大化したグラビアを披露した。BADVILLAINならではのアチチュードとポーズで爆発的な魅力とユニークなオーラをアピールした。また異なるコンセプトのグラビアでBADVILLAINは、事故後にどこかに閉じ込められた悪党たちのように、前のコンセプトと相反したシックなムードの着装と白いボブヘアで正反対の魅力をアピールしている。

グラビアとともに公開された映像でメンバーたちはまるでアンチヒーロー映画の主人公のように訳ありそうな演技で視線を捉えている。BADVILLAINはグラビアとともにインタビューで自身たちの夢と目標に対して率直に答えた。クロイ・ヤングは「私たち、本当に熱心にやっています。これからも見せたいものがいっぱいあるので楽しみにしてください。愛しています!」と言い、ケリーは「BADVILLAINをいつも応援してくれてありがとうございます。皆さんに愛してもらっただけに、もっと成長し、うまくやってみます。本当に愛しています!」と伝えた。エマは「みなさん、エマです。私たちをいつも応援し、愛してくれてありがとうございます。私もみなさんの力になれるようにエネルギーを吹き込みますので、いつも車に気をつけてちゃんと食事とってくださいね。必ず健康でいてくださいね。活動するたびに成長する姿を見守ってください。愛しています」と愛情を表現した。ビンは「いつも私たちを応援し、たくさんの関心と愛を送ってくれるみなさんに心から感謝します! おかげさまで毎日が大切で幸せです。今後より多様でかっこいい姿で報いますのでよろしくお願いします。愛しています」とし、ユンソは「本当に大事に思っています。愛してる、ありがとう。末長く一緒にやっていきましょう!」、イナは「You really only live once, so live it to the fullest。作られた基準に合わせようとしないで、自分だけの基準を作って自信感を持って生きてみましょう!」、ヒュイは「BADVILLAINのスタートを一緒にしてくれて本当にありがとうございます。今後もたくさん愛し、見守ってください」というメッセージを残した。BADVILLAINはBig Planet Madeエンターテインメントが設立3年で披露した新人ガールズグループで、Mnet「STREET WOMAN FIGHTER」に出演したエマとダンスクルー1MILLION出身のクロイ・ヤング、MBC「放課後のときめき」で人気を博したヒュイとユンソ、グループの“秘密兵器”イナ、ビン、ケリーで構成された。6月に発表したデビュータイトル曲「BADVILLAIN」と相次いで発表したスペシャルシングル「HURRINCANE」を通じてメンバーそれぞれのダンスラインを活かしながらも完璧に合うカル群舞(体を曲げる角度から指先まで完璧に合わせ、刃物のようにキレのあるダンス)、バイブスなどのパフォーマンスで話題になった。