横浜FCvs甲府 スタメン発表
[9.15 J2第31節](ニッパツ)
※18:00開始
主審:先立圭吾
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 ガブリエウ
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 8 山根永遠
MF 13 小川慶治朗
MF 14 中野嘉大
MF 34 小倉陽太
MF 78 ジョアン・パウロ
FW 9 櫻川ソロモン
控え
GK 1 永井堅梧
DF 3 中村拓海
MF 7 井上潮音
FW 10 カプリーニ
FW 15 伊藤翔
FW 20 村田透馬
FW 38 高橋利樹
監督
四方田修平
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 88 渋谷飛翔
DF 3 孫大河
DF 16 林田滉也
DF 21 ヘナト・アウグスト
MF 10 鳥海芳樹
MF 13 村上千歩
MF 14 中山陸
MF 24 飯田貴敬
MF 34 木村卓斗
MF 51 アダイウトン
FW 11 マクーラ
控え
GK 33 山内康太
DF 23 関口正大
DF 35 一瀬大寿
MF 18 三沢直人
FW 9 三平和司
FW 44 内藤大和
FW 99 ピーター・ウタカ
監督
大塚真司
※18:00開始
主審:先立圭吾
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 ガブリエウ
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 8 山根永遠
MF 13 小川慶治朗
MF 14 中野嘉大
MF 34 小倉陽太
MF 78 ジョアン・パウロ
FW 9 櫻川ソロモン
控え
GK 1 永井堅梧
DF 3 中村拓海
MF 7 井上潮音
FW 10 カプリーニ
FW 20 村田透馬
FW 38 高橋利樹
監督
四方田修平
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 88 渋谷飛翔
DF 3 孫大河
DF 16 林田滉也
DF 21 ヘナト・アウグスト
MF 10 鳥海芳樹
MF 13 村上千歩
MF 14 中山陸
MF 24 飯田貴敬
MF 34 木村卓斗
MF 51 アダイウトン
FW 11 マクーラ
控え
GK 33 山内康太
DF 23 関口正大
DF 35 一瀬大寿
MF 18 三沢直人
FW 9 三平和司
FW 44 内藤大和
FW 99 ピーター・ウタカ
監督
大塚真司