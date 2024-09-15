ÉÍºê¤¢¤æ¤ß ¸ø±éÅöÆü¤ÎÃæ»ßÈ¯É½¤ÇÉÔËþ»¦Åþ¡¡Á°Æü¤Î°ÕÌ£¿¼ËÜ¿ÍÅê¹Æ¤Ë¡ÈÀÕÇ¤Å¾²Ç¡ÉÀâ¤Þ¤ÇµÞÉâ¾å¡ª
¡¡²Î¼ê¡¦ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖTA LIMITED Thank U tour 2024¡×¤¬³«ºÅÅöÆü¤Î9·î11Æü¡¢ÆÍÇ¡Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ËÀè¶î¤±¡¢Á°Æü¿¼Ìë¤Ë¤ÏÉÍºê¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤«¤é¡È°ÕÌ£¿¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÍºê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥é¥¤¥ÖÁ°Æü¤Î¸ø±éÃæ¤Ë¡Ö²»¶ÁÊÂ¤Ó¤Ë±é½Ðµ¡ºà¤Îµ»½ÑÅª¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯³Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖËÜÆü¤¿¤Àº£¤Þ¤ÇÉüµì¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°ÂÐ±þ¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤½¤ÎÌÜ½è¤¬Î©¤¿¤º¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ßµÚ¤Ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¶¨µÄ¤ÎËö¡¢Ä¾Á°¤Ç¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤êÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÜÆü¤Î¸ø±é¤Î³«ºÅ¤òÃæ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£º£¸å¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤ÎÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤âÊ»¤»¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅöÆü¤Î³«ºÅÃæ»ß¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤é¤¤¤¤¤¬¡¢±é½Ð´Ø·¸¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¤È¡¢´°Á´¤Ë¤ä¤ëÂ¦¤Î¥ß¥¹¡£¤³¤ì¤ÇÃæ»ß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹ó¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¡ÖÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤ÆÁ°¾è¤ê¤·¤Æ¡¢½ÉÇñ¤·¤ÆÍè¤Æ¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤À¤±Ê§¤¤Ìá¤·¤µ¤ì¤Æ¤â¡Ä¡×¡Ö100Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¿´¤âÎä¤á¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤¿¤À¡¢Á°Æü¤Ë¤Ï¡È¥é¥¤¥Ö¤Î´é¡É¤ÎÉÍºê¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë²¿¤ä¤é¸À¤¤¤¿¤²¤ÊÊ¸¾Ï¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡10ÆüÌë¡¢¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤È¤³¤È¤óÆÍ¤µÍ¤á¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤âµ¯¤¤ë¥ß¥¹¤ä¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¿Í´Ö¤À¤«¤é¡£¤Ç¤â¤µ¡¢ÀÕÇ¤¤¬È¼¤ï¤Ê¤¤¼«Í³¤Ê¤ó¤ÆÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤è¡£¤½¤ì¤Ï¤¿¤À¤Î¡Èº®ÆÙ¡É¤Æ¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤¬¿´Äì·ù¤¤¤Ê¤ä¤Ä¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡Ö¤À¤«¤éÌÀÆü¤â¿¿ÌÌÌÜ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¾å¤Ë¤·¤«À®Î©¤·¤Ê¤¤Í·¤Ó¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê¤ä¤ë¤ó¤À¡ª¡¡¤½¤ì¤¬ÉÍºê³Ø±à¤À¡ª¡ª¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÁ°Ìë¤ÎÃÊ³¬¤Ç²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÆ÷¤ï¤»¤ëÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê¤Î³«ºÅ¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÊ¸ÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬ÉÍºê¤Ë¤è¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤ÎÀÕÇ¤Å¾²Ç¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È´ª·«¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¤Ç¤â¤µ¡¢ÀÕÇ¤¤¬¡½¡Ù¤Î¤¯¤À¤ê¤Ë¡¢¡È¤â¤·Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¥ï¥¿¥·¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡É¤È¤¤¤¦»öÁ°¤ÎÊÝ¸±¤ò¤«¤±¤¿¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤ËÈ¿ÏÀ¤¹¤ëÈ¯¿®¤Î¾ì¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤òÃÎ¤ë½Ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡ÈÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡É¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¤¿¤È¤¨ËÜ¿Í¤ËÈó¤¬¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Ãæ»ß¤È¤Ê¤ì¤Ð¤½¤ÎÌðÌÌ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²Î¼êËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢³«ºÅ¾ì½ê¤ÏµðÂç¤Ê¥É¡¼¥à¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ýÍÆ¿Í¿ô600¡Á700¿Í¤Û¤É¤ÎÈæ³ÓÅª¾®µ¬ÌÏ¤Ê¡ØZepp Fukuoka¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¡ºà¤¬²õ¤ì¤Æ¤â¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç¤Î²Î¾§¤òÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ÈÈá¤·¤àÀ¼¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÉÍºê¤«¤é¡¢²þ¤á¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡ÊÌÚÂ¼¿µ¸ã¡Ë