TWICE ¥¸¥Ò¥ç¡¢Èþ¤·¤¤¤¯¤Ó¤ì¤òÈäÏª¡ÄÇò¤¤¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç½÷¿À¤Î¤è¤¦¤ÊÈþËÆ
TWICE¤Î¥¸¥Ò¥ç¤¬Èþ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Èà½÷¤Ï9·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ç¥¸¥Ò¥ç¤Ï¹ø¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤¤¯¤Ó¤ì¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹¤¤È±¤ÎÌÓ¤ÈÌ¥ÏÇÅª¤ÊÌÜÉ¡Î©¤Á¡¢·ò¹¯Èþ°î¤ì¤ë¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ç¥Þ¥Í¥¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë´°àú¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï°ìÈÖÍýÁÛ¤ÎÈþËÆ¡×¡Ö¸«¤ë¤À¤±¤ÇÎø¤ËÍî¤Á¤½¤¦¡×¤Ê¤É¡¢Ç®¶¸Åª¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¡£
TWICE¤ÏºòÇ¯4·î¤Î¥½¥¦¥ë¤ÎKSPO DOME¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÀ¤³¦27ÃÏ°è¤Ç·×51²ó¤ËÅÏ¤ë5th¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖREADY TO BE¡×¤òÀ®¸ùÎ£¤ËÅ¸³«¤·¤¿¡£
Èà½÷¤Ï9·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ç¥¸¥Ò¥ç¤Ï¹ø¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤¤¯¤Ó¤ì¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹¤¤È±¤ÎÌÓ¤ÈÌ¥ÏÇÅª¤ÊÌÜÉ¡Î©¤Á¡¢·ò¹¯Èþ°î¤ì¤ë¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ç¥Þ¥Í¥¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë´°àú¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï°ìÈÖÍýÁÛ¤ÎÈþËÆ¡×¡Ö¸«¤ë¤À¤±¤ÇÎø¤ËÍî¤Á¤½¤¦¡×¤Ê¤É¡¢Ç®¶¸Åª¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¡£
TWICE¤ÏºòÇ¯4·î¤Î¥½¥¦¥ë¤ÎKSPO DOME¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÀ¤³¦27ÃÏ°è¤Ç·×51²ó¤ËÅÏ¤ë5th¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖREADY TO BE¡×¤òÀ®¸ùÎ£¤ËÅ¸³«¤·¤¿¡£