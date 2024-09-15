TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤±¤µÁá¤¯¡¢Î®Å­ÇÏ¿À»ö¤Î·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬ÇÏ¤«¤éÍî¤Á¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦¸áÁ°6»þÁ°¡¢¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¤ÎÄá²¬È¬È¨µÜ¤Ç¡¢Î®Å­ÇÏ¿À»ö¤Î·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿20Âå¤ÎÃËÀ­¤¬ÍîÇÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÃËÀ­¤Ï½Å½ý¤òÉé¤¤ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Äá²¬È¬È¨µÜ¤Ç¤Ï¡¢ÇÏ¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤éÅª¤ò¼ÍÈ´¤¯ÅÁÅýÅª¤Ê¿À»ö¡ÖÎ®Å­ÇÏ¿À»ö¡×¤ò¤¢¤¹Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢Ãæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£