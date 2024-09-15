EXILE AKIRA¡¢¥á¥¤¥¯¤Ç¡È¶óÉ±¡É¤ËÊÑ¿È¡¡ÊÌ¿Íµé¤Î¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶ÁÁê¼¡¤°¡ÖÄ»È©¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡EXILE AKIRA¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥á¥¤¥¯¤Ç¡ÈÊÌ¿Í¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÃ¯¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ªEXILE AKIRA¡¢¥á¥¤¥¯¤Ç¡È¶óÉ±¡É¤ËÊÑ¿È
¡¡AKIRA¤Ï¡ÖÃæ¹ñÎò»Ë¾å¤Î¡ÖÇÆ²¦¡×¹à±©¡Ê¤³¤¦¤¦¡Ë¤È¶óÉ±¡Ê¤°¤¡Ë¤ÎÏÃ¡¢µþ·à¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê±éÌÜ¤Î1¥Ñ¡¼¥È¤ò¶Ê¡ÖÍöÄâ½ø¡×¤Ç±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¡¢Îò»Ë¾å¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¡¢¶óÉ±¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢±é¼Ô¤¬ÉñÂæ¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¡¢·ø¼é¤½¤·¤Æ·É°Õ¤Î¿´¤òÉ½¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¡¢¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ì»äEXILE AKIRA¤Ç¤¹¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡EXILE TAKAHIRO¤âÈ¿±þ¤·¡Ö¤¹¤²¡¼¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÌò¼Ôº²¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÄ»È©¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ª¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÃ¯¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ªEXILE AKIRA¡¢¥á¥¤¥¯¤Ç¡È¶óÉ±¡É¤ËÊÑ¿È
¡¡AKIRA¤Ï¡ÖÃæ¹ñÎò»Ë¾å¤Î¡ÖÇÆ²¦¡×¹à±©¡Ê¤³¤¦¤¦¡Ë¤È¶óÉ±¡Ê¤°¤¡Ë¤ÎÏÃ¡¢µþ·à¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê±éÌÜ¤Î1¥Ñ¡¼¥È¤ò¶Ê¡ÖÍöÄâ½ø¡×¤Ç±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¡¢Îò»Ë¾å¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¡¢¶óÉ±¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢±é¼Ô¤¬ÉñÂæ¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¡¢·ø¼é¤½¤·¤Æ·É°Õ¤Î¿´¤òÉ½¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¡¢¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ì»äEXILE AKIRA¤Ç¤¹¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡EXILE TAKAHIRO¤âÈ¿±þ¤·¡Ö¤¹¤²¡¼¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÌò¼Ôº²¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÄ»È©¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ª¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£