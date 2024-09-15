¡Ø¾ó¤È·õ¤Î¥¦¥£¥¹¥È¥ê¥¢¡Ù¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õPV¤ò¸ø³«
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¾ó¤È·õ¤Î¥¦¥£¥¹¥È¥ê¥¢¡Ù¤è¤ê¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈPV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤ÎÁí¹ç¼Â½¬¤Ç´í¸±ÃÏÂÓ¤Î³¬ÁØ¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥£¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÃç´Ö¤¿¤Á¤¬Î©¤Á¸þ¤«¤¦»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢PV¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼î¶Ì¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¿ô¡¹¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¾õ¶·²¼¤Ç²Ì¤¿¤·¤Æ¥¦¥£¥ë¤¿¤Á¤Ï¡¢¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤«¤éÀ¸¤¤Æµ¢¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä!? º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¾ó¤È·õ¤Î¥¦¥£¥¹¥È¥ê¥¢¡Ù¤Ï¡¢TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¡£³Æ¾ÜºÙ¤Ï¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£
(C)Âç¿¹Æ£¥Î¡¦ÀÄ°æ À»¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¾ó¤È·õ¤Î¥¦¥£¥¹¥È¥ê¥¢¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤ÎÁí¹ç¼Â½¬¤Ç´í¸±ÃÏÂÓ¤Î³¬ÁØ¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥£¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÃç´Ö¤¿¤Á¤¬Î©¤Á¸þ¤«¤¦»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢PV¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼î¶Ì¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¿ô¡¹¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¾õ¶·²¼¤Ç²Ì¤¿¤·¤Æ¥¦¥£¥ë¤¿¤Á¤Ï¡¢¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤«¤éÀ¸¤¤Æµ¢¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä!? º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¾ó¤È·õ¤Î¥¦¥£¥¹¥È¥ê¥¢¡Ù¤Ï¡¢TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¡£³Æ¾ÜºÙ¤Ï¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£
(C)Âç¿¹Æ£¥Î¡¦ÀÄ°æ À»¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¾ó¤È·õ¤Î¥¦¥£¥¹¥È¥ê¥¢¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ