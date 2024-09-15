¥¹¥Ð¥ë¡Ö¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¡×°ìÉô²þÎÉ¡¢µ¡Ç½¡¦¼Á´¶¤Î¸þ¾å¤ä¿·¿§¤òÄÉ²Ã
¥¹¥Ð¥ë¡Ö¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¡×¤Î°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£³Æ¥°¥ì¡¼¥É¤È¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
2.0L¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó DOHCÄ¾Ê® + ¥â¡¼¥¿¡¼¡Êe-BOXER¡Ë
Touring¡ÊFWS¡Ë¡§293Ëü1,500±ß
Touring¡ÊAWD¡Ë¡§316Ëü2,500±ß
Limited¡ÊFWS¡Ë¡§323Ëü4,000±ß
Limited¡ÊAWD¡Ë¡§344Ëü8,500±ß
¥¹¥Ð¥ë¡Ö¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¡×°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¡ÊLimited¥°¥ì¡¼¥É¡Ë
º£²ó¤Î°ìÉô²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢11.6¥¤¥ó¥Á¥»¥ó¥¿¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¥Û¡¼¥à¥Ü¥¿¥ó¥¨¥ê¥¢¤ËAVH¡Ê¥ª¡¼¥È¥Ó¡¼¥¯¥ë¥Û¡¼¥ë¥É¡Ë¥Ü¥¿¥ó¤òÀß¤±¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ò¹â¤á¤¿¡£¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ã¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎSUBARU STARLINK¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¥Þ¥¤¥«¡¼¸¡º÷¤Ë¥Ï¥¶¡¼¥ÉÅÀÌÇµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¡£
¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥ì¥¹¼Ö¤Ï¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼²Ã¾þÉÕËÜ³×´¬¥·¥Õ¥È¥ì¥Ð¡¼¡¢¥Ô¥¢¥Î¥Ö¥é¥Ã¥¯Ä´¥·¥Õ¥È¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥Á¥·¥Õ¥È¥Ö¡¼¥Ä¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÆâÁõ¤Î¼Á´¶¤ò¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢
¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½
¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¿·¿§¡Ö¥Ç¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯¥Ö¥ë¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡×¤òÄÉ²Ã
2.0L¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó DOHCÄ¾Ê® + ¥â¡¼¥¿¡¼¡Êe-BOXER¡Ë
Touring¡ÊFWS¡Ë¡§293Ëü1,500±ß
Touring¡ÊAWD¡Ë¡§316Ëü2,500±ß
Limited¡ÊFWS¡Ë¡§323Ëü4,000±ß
Limited¡ÊAWD¡Ë¡§344Ëü8,500±ß
¥¹¥Ð¥ë¡Ö¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¡×°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¡ÊLimited¥°¥ì¡¼¥É¡Ë
¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥ì¥¹¼Ö¤Ï¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼²Ã¾þÉÕËÜ³×´¬¥·¥Õ¥È¥ì¥Ð¡¼¡¢¥Ô¥¢¥Î¥Ö¥é¥Ã¥¯Ä´¥·¥Õ¥È¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥Á¥·¥Õ¥È¥Ö¡¼¥Ä¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÆâÁõ¤Î¼Á´¶¤ò¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢
¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½
¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¿·¿§¡Ö¥Ç¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯¥Ö¥ë¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡×¤òÄÉ²Ã