ÂÔ¹ç¼¼¤Î²°º¬¤Î°ìÉô¤¬Íî²¼ ¥±¥¬¿Í¤Ê¤· ·ÐÇ¯Îô²½¤¬¸¶°ø¤« Ê¡²¬Ž¥JR¹áÄÇ±Ø
15ÆüÄ«¡¢JR¹áÄÇ±Ø¹½Æâ¤Ç¡¢ÂÔ¹ç¼¼¤Î²°º¬¤Î°ìÉô¤¬Íî²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JR¶å½£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¸áÁ°8»þÁ°¡¢JR¼¯»ùÅçÀþ¤Î¹áÄÇ±Ø¤Ç¡¢²þ»¥ÉÕ¶á¤Ë¤¤¤¿±Ø°÷¤¬¡¢¥Ûー¥à¤ÇÊª¤¬Íî¤Á¤ë²»¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
±Ø°÷¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢1ÈÖ¤Î¤ê¤Ð¤ÎÂÔ¹ç¼¼¤Î³°Â¦¤Ë¡¢²°º¬¤Î°ìÉô¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Íî²¼¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹ÊÕÌó7cm¡¢Ã»ÊÕÌó5cm¡¢¸ü¤µ3mm¡¢½Å¤µÌó350g¤Î»°³Ñ·Á¤Î·Á¤ò¤·¤¿¼ù»éÀ½¤ÎÈÄ¤Ç¡¢2£í°Ê¾å¤Î¹â¤µ¤«¤éÍî²¼¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JR¶å½£¤Ï¡¢º£Ç¯7·î¤Ë¹áÄÇ±Ø¤Î»ÜÀß¤ÎÄê´üÅÀ¸¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ï°Û¾ï¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂÔ¹ç¼¼¤Î»Ü¹©¤«¤é21Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡¢¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿ÀÜÃåºÞ¤Î·ÐÇ¯Îô²½¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë¡¢Íî²¼Êª¤¬¤¢¤Ã¤¿ÂÔ¹ç¼¼¤Î²°º¬¤ÎÊä½¤¹©»ö¤Ï½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JR¶å½£¤Ï¡Ö¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£