¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡±äÄ¹Àï¤ËÇÔ¤ì£µÏ¢ÇÔ¡¡¹¥Åê¤ÎµÜ¾ë¤ò¸«»¦¤·¢ª£´»þ´ÖÄ¶¤¨¤Î±äÄ¹½½Æó²ó¤Ë¥ß¥¹¤«¤é¼«ÌÇ£³¼ºÅÀ¡¡ÂÇÀþ¤â¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º
¡¡¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹£°¡Ý£³¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¡Ê£±£µÆü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬±äÄ¹Àï¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¡¢£µÏ¢ÇÔ¤Ç¼Ú¶â¤Ï¡Ö£±£±¡×¤Ë¤Õ¤¯¤é¤ó¤À¡£»Ä¤ê¤Ï£±£³»î¹ç¤Çºòµ¨²¦¼Ô¤¬Áá¡¹¤È¥·¡¼¥º¥óÉé¤±±Û¤·¤¬·è¤Þ¤ë´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡£
¡¡±äÄ¹½½Æó²ó¡¢¥ß¥¹¤«¤é¥Ô¥ó¥Á¤ò¹¤²¤ë¤È¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥¨¥é¡¼¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ°ìµó£³¼ºÅÀ¡£»î¹ç»þ´Ö¤¬£´»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ÎÊ£¿ô¼ºÅÀ¤ËËÜµòÃÏ¤Ï½Å¶ì¤·¤¤¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡±äÄ¹½½°ì²ó¤ËµÈÅÄµ±À±¤¬£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ìÎÝÁö¼Ô¤Î¼þÅì¤ò¸£À©µå¤Ç»É¤¹¤Ê¤É¤·¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡£¤³¤³¤Ç»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÀ¾Àî¡¢¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤¬Áö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤º¤ËËÞÂà¡£ÂåÂÇ¡¦À¾Ìî¤âÍ·Èô¤ËÅÝ¤ì¤Æ¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¹¥µ¡¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ËË¾¤ß¤¬¤¢¤ëÀèÈ¯¡¦µÜ¾ë¤Ï£¸²ó£´°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¹£¶¡££²ÅÙ¤ÎËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇ´¤Ã¤¿¡£»°²ó¤Ï£²»àËþÎÝ¤Ç»³Àî¤ÈÂÐÀï¤·¡¢°ì¼ÙÈô¡£²¿ÅÙ¤â¥°¥é¥Ö¤ò¤¿¤¿¤¤¤Æ´î¤ó¤À¡£¼¡¤Ï£±£°£°µåÂæ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¼·²ó¡££²»àËþÎÝ¤«¤éº£µÜ¤È¾¡Éé¤·¡¢ÃæÈô¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ËÉ¸æÎ¨£±°Ì¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤Î£±¡¦£¸£¹¡£µÜ¾ë¤Ï»Ä¤ê£²£³²ó¤È£±¡¿£³¤òÅê¤²¤ì¤Ðµ¬ÄêÅêµå²ó¿ô¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¡£»Ä¤ê£³²óÅÐÈÄÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢µÕÅ¾¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦Èæ²Å´´µ®Åê¼ê¤ò¾º³Ê¤µ¤»¤¿¡£»î¹çÁ°¤ÏµÜ¾ë¤ä»³²¬¤éÅê¼ê¿Ø¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ë»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤ÆÈæ²Å¤Ï¡ÖµåÃÄ¤«¤é¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤ä°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÎÂÇ¿Ç¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎÁ°¤ÇÄ¾ÀÜ¤ªÅÁ¤¨¤¹¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¼«¿È¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¶ì¼ê¤ÊÀÊ¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤ÆµåÃÄ¤äÊóÆ»¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î¤´°§»¢¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤ªµö¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡¢£±£µÇ¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¡¦ÂçÄÅ¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¡£½é²ó¤ÏÂÀÅÄ¤¬º¸Á°ÂÇ¡¢Æó²ó¤Ï¹âÂ´£²Ç¯ÌÜ¤ÎÆâÆ£¤¬¥×¥í½é°ÂÂÇ¤È¤¹¤ëº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢»°²ó¤«¤é¼·²ó¤Þ¤Ç¤ÏÌµ°ÂÂÇ¤ÈÁ´¤¯¹¶Î¬¤Ç¤¤º¡¢¹¥Åê¤ÎµÜ¾ë¤ò¸«»¦¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£