¥Ù¥Æ¥£¥¹¤ÎÍ×¤¬º£µ¨ÀäË¾¤«¡¡¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥«¥ë¥Ð¡¼¥ê¥ç¤¬¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤Î½Å¾É
¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥«¥ë¥Ð¡¼¥ê¥ç¤¬Âè5Àá¤Î¥ì¥¬¥Í¥¹Àï¤Ç¥±¥¬¤òÉé¤¤¡¢½Å¾É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¥«¥ë¥Ð¡¼¥ê¥ç¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¼éÈ÷Åª¤ÊMF¤Ç¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò´¢¤ê¼è¤ê¡¢Åª³Î¤Ê¥Ñ¥¹¤Ç¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÍ×¤À¡£¥ì¥¬¥Í¥¹Àï¤ÇÌ£Êý¤Ø¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤¿¸å¡¢ÆÍÇ¡Â¤ò°ú¤¤º¤ê¡¢26Ê¬¤ËÅÓÃæ¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥±¥¬¤Î¶ñ¹ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È±¦Â¤Î¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥Ð¥é¥ó¥µ¡¼¤òÄ¹´ü´Ö¼º¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥«¥ë¥Ð¡¼¥ê¥ç¤Ïº£¸å¡¢¿ôÆü°ÊÆâ¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Éüµ¢¤Î»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤À¡£º£µ¨ÀäË¾¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¡£