¥È¥è¥¿8¹æ¼Ö¤Ï10°Ì¡¡¼«Æ°¼ÖÀ¤³¦ÂÑµ×Áª¼ê¸¢
¡¡¼«Æ°¼Ö¤ÎÀ¤³¦ÂÑµ×Áª¼ê¸¢¡ÊWEC¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤Ï15Æü¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÎÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç6»þ´Ö¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇ¹âÊö¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¦¥¯¥é¥¹¤Ç¥È¥è¥¿Àª¤ÏÊ¿ÀîÎ¼¤é¤Î8¹æ¼Ö¤¬10°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¾®ÎÓ²ÄÌ´°Î¤é¤Î7¹æ¼Ö¤ÏÂ¾¼Ö¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ç¥Þ¥·¥ó¤òÇËÂ»¤·¡¢´°Áö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ³«ºÅ¤Ç¤Î¥È¥è¥¿¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ï6¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡2ÈÖ¼ê¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿8¹æ¼Ö¤Ï¡¢½øÈ×¤Ï¥Ú¡¼¥¹¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½ªÈ×¤Ë¤ÏÉ½¾´Âæ·÷Æâ¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»Ä¤ê15Ê¬Í¾¤ê¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤ò²Ê¤µ¤ì¡¢½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¥Ý¥ë¥·¥§6¹æ¼Ö¤¬º£µ¨2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÂè8Àï¤Ï11·î2Æü¤Ë¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£