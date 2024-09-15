¥í¥Ã¥Æ¡¦ÅÄÃæÀ²Ìé¡Ö¥²¡¼¥à¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×16Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤ËÀèÈ¯
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤ÎÅÄÃæÀ²Ìé¤¬16Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæÀ²¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö½é²ó¤«¤éÁ´ÎÏ¤ÇÀè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¡¢¥²¡¼¥à¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæÀ²¤Ïº£µ¨3»î¹ç¡¦15¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.40¡£7·î15Æü¤Ë°ì·³ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç4»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇÄ¹¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï9·î4Æüµð¿ÍÆó·³Àï¤Î3¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢Á°²óÅÐÈÄ¤Î9·î10ÆüÆüËÜ¥Ï¥àÆó·³Àï¤Ï1²ó¡¦17µå¤òÅê¤²¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæÀ²¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö½é²ó¤«¤éÁ´ÎÏ¤ÇÀè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¡¢¥²¡¼¥à¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæÀ²¤Ïº£µ¨3»î¹ç¡¦15¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.40¡£7·î15Æü¤Ë°ì·³ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç4»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇÄ¹¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï9·î4Æüµð¿ÍÆó·³Àï¤Î3¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢Á°²óÅÐÈÄ¤Î9·î10ÆüÆüËÜ¥Ï¥àÆó·³Àï¤Ï1²ó¡¦17µå¤òÅê¤²¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£